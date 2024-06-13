Нарва ожидает от государства гарантий для своей больницы

"При централизации медицинских компетенций в двух крупных центрах мы должны быть крайне осторожны с точки зрения региональной политики, чтобы избежать потери высококачественной медицинской помощи вблизи города", - сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов. "Если врачи со специальными навыками потеряют возможность работать в своем регионе, они переедут в другие места, а общество потеряет чувство защищенности".

Мэр Нарвы Яан Тоотс обратил внимание на опасность предстоящих государственных закупок региональных служб скорой помощи крупным государственным частным консорциумом. "Известная на данный момент информация о конкурсе ставит под вопрос выживание службы скорой помощи в третьем по величине городе Эстонии - Нарве, поскольку концентрация службы может привести к перемещению бригад скорой помощи", - пояснил Тоотс. "Жители Нарвы должны быть уверены, что скорая помощь быстро приедет по их вызову и доставит пациента в местную больницу по соседству, а не в незнакомое медицинское учреждение за десятки километров".

Член правления Нарвской больницы Юллар Ланно, представил концепцию медицинского городка, который будет построен в радиусе 30 километров от больницы и будет предлагать комплексные клинические, профилактические, реабилитационные услуги, а также услуги скорой помощи.

Благодаря строительству медицинского городка предотвращается риск того, что в ближайшие годы 15 000 жителей Нарвы потеряют доступ к первичной медицинской помощи в связи с уходом на пенсию большого числа семейных врачей.

"У меня сложилось впечатление, что министр Рийна Сиккут согласилась с тем, что Нарвская больница обладает достаточными возможностями для оказания услуг семейных врачей и может создать условия для семейных врачей с частной практикой под своей крышей", - сказал Ланно.