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Китаец-нелегал оштрафован на границе в Нарве

Северное побережье
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Пограничный переход в Нарве.
Пограничный переход в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В среду в Нарве, гражданин Китая, незаконно находившийся в Эстонии, получил штраф.

12 июня при проверке документов гражданина Китая на пограничном переходе в Нарве при выходе из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение двух дней.

Мужчине предписали покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на четыре месяца и оштрафовали на 200 евро.

После делорпроизводства китаец отправился в Россию.

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