В среду в Нарве, гражданин Китая, незаконно находившийся в Эстонии, получил штраф.
Китаец-нелегал оштрафован на границе в Нарве
12 июня при проверке документов гражданина Китая на пограничном переходе в Нарве при выходе из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение двух дней.
Мужчине предписали покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на четыре месяца и оштрафовали на 200 евро.
После делорпроизводства китаец отправился в Россию.