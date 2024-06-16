На морской дюне Нарва-Йыэсуу реставрируют павильон Чайковского, но его предназначение пока не определено

Реставрация вовсю идет для нужд театра

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал "Северному побережью", что павильон Чайковского прямо сейчас торопятся отреставрировать для нужд "Tartu Uus Teater". Другой немаловажный вопрос - а что будет в этом павильоне в дальнейшем?

- Возможно, сделаем из него в будущем играющую беседку, чтобы там звучала музыка того же самого Чайковского, поставим рядом скамейку. Или, возможно, сделаем ее каким-нибудь торговым павильоном, - предполагает Ильин, подтверждая тем самым, что никаких четких планов насчет данного живописного места у города пока нет. - Сейчас выполним эту реставрацию, чтобы "Tartu Uus Teater" задействовал павильон в своих представлениях, а потом будем думать, что делать там дальше, - рассказал градоначальник.

Живо участвующая в судьбе павильона руководитель Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Наталья Мячина подтвердила, что есть план в будущем сделать из павильона Чайковского открытое для всех место отдыха, где наверняка будет звучать музыка. Но что же будет именно внутри довольно маленького по площади павильона - это пока не решено. На дюну не проложить дорогу, там нет точки подключения электричества, место на морском побережье само по себе накладывает ограничение на строительную деятельность.

- Концепцию разработаем уже на следующий год, а в этом году павильоном будет пользоваться театр, - повторила Мячина слова мэра.