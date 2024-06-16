Город Нарва-Йыэсуу торопится отреставрировать на приморской дюне старинный павильон Чайковского, чтобы успеть к началу главного представления этого курортного сезона - мультипостановки "Hungerburg2024", которую в августе привезет сюда "Tartu Uus Teater".
На морской дюне Нарва-Йыэсуу реставрируют павильон Чайковского, но его предназначение пока не определено
Павильон Чайковского - сравнительно небольшое деревянное строение конца 19-го века, малоприметно стоящее на песчаной дюне побережья Финского залива в центре Нарва-Йыэсуу, на улице имени Адольфа Гана. Данный павильон много-много лет предстает курортникам с заколоченными окнами и запертой дверью, что само по себе вызывает лишь недоумение, с учетом того, что этот объект, принадлежащий местному самоуправлению, является историческим и находится под охраной государства.
Пляжный павильон Чайковского 19-го века
Так называемый павильон Чайковского представляет собой закрытый деревянный павильон с восьмиугольным основанием, расположенный на высоком цоколе и покрытый шатровой крышей. Основную поверхность стен занимают застекленные окна. Над окнами находятся фронтоны, выполненные в технике пропильной резьбы, а под ними - резные доски с арабесковым орнаментом. Карниз, окружающий свес крыши, украшен кружевной резьбой. Углы здания отмечены пилястрами.
Сама по себе привязка к имени великого русского композитора Петра Чайковского - это все же легенда. Но светлые мысли о том, что из легендарного павильона стоит сделать туристический магнит или хотя бы просто туристический объект, бродят по курорту уже с начала этого века. В двадцатые годы был подготовлен проект реставрации.
Дело сдвинулось с мертвой точки резко, когда в 2023 году все в Эстонии узнали, что именитый "Tartu Uus Teater" готовит большой театральный проект "Hungerburg2024" на базе бывшего дома отдыха "Mereranna". Как раз рядом с "Mereranna" находится тот самый исторический павильон, пребывающий в странном состоянии и с неприличными надписями на стенах.
Реставрация вовсю идет для нужд театра
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал "Северному побережью", что павильон Чайковского прямо сейчас торопятся отреставрировать для нужд "Tartu Uus Teater". Другой немаловажный вопрос - а что будет в этом павильоне в дальнейшем?
- Возможно, сделаем из него в будущем играющую беседку, чтобы там звучала музыка того же самого Чайковского, поставим рядом скамейку. Или, возможно, сделаем ее каким-нибудь торговым павильоном, - предполагает Ильин, подтверждая тем самым, что никаких четких планов насчет данного живописного места у города пока нет. - Сейчас выполним эту реставрацию, чтобы "Tartu Uus Teater" задействовал павильон в своих представлениях, а потом будем думать, что делать там дальше, - рассказал градоначальник.
Живо участвующая в судьбе павильона руководитель Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Наталья Мячина подтвердила, что есть план в будущем сделать из павильона Чайковского открытое для всех место отдыха, где наверняка будет звучать музыка. Но что же будет именно внутри довольно маленького по площади павильона - это пока не решено. На дюну не проложить дорогу, там нет точки подключения электричества, место на морском побережье само по себе накладывает ограничение на строительную деятельность.
- Концепцию разработаем уже на следующий год, а в этом году павильоном будет пользоваться театр, - повторила Мячина слова мэра.
Она добавила, что сегодня приветствуются любые хорошие идеи насчет того, чем мог бы стать в будущем для курорта Нарва-Йыэсуу отреставрированный павильон Чайковского.
"Hungerburg2024" - комплексная постановка
Пять дней подряд, 14-18 августа, тартуский "Uus Teater" будет возрождать в доме отдыха "Mereranna" былое веселье курортного города, о чем ранее уже не раз писало "Северное побережье".
В рамках "Hungerburg2024" будут показаны: постановка Ренате Кеэрд "Kahheldraal" (в старом бассейне "Mereranna"), постановка Йоэля Вяли "backtothebeach" (на берегу), постановка Андреаса Аадли "club paradise" (в бывшем диско-клубе "Mererand") и постановка Ивара Пыллу "Mälestus-märgid" (на реке Нарва).
Все пять дней программа будет одинаковая. Но поскольку происходить будет многое, то, чтобы посмотреть все, потребуется несколько дней. Каждый день будет варьироваться только программа afterspaa, когда в один из вечеров можно пойти, например, на дискотеку, а в следующий - на кинопросмотр в пляжном кинотеатре.
Ведущая от курзала Нарва-Йыэсуу улица Гана и отчасти павильон Чайковского, находящийся как раз на этой улице, станут местом торговли и инфопунктом для многочисленных гостей "Hungerburg2024". Так что достойный функционал ныне реставрируемой местной диковине будет на несколько дней обеспечен.
Петр Чайковский - стоящая легенда
Краевед Вирве Орав в 2010 году рассказывала "Северному побережью", что такое название павильона на морской дюне очень даже оправданно: "Неоднократно отдыхавший летом в Нарва-Йыэсуу Чайковский (1840-1893) играл в этом павильоне на рояле".
Радикально противоположного мнения придерживается другой местный краевед - Виктор Стрелков. "Он что, рояль туда тащил? - с сарказмом вопрошает он. - К Чайковскому это место не имеет вообще никакого отношения, к сожалению. И вообще неизвестно, бывал ли Чайковский в Усть-Нарве. Достоверно известно лишь, что в 1891 и 1893 годах он отдыхал в Силламягах - ныне Силламяэ".
Строение павильона чистой площадью 18,1 квадратного метра внесено в регистр строений. Его назначение определено как торговое здание или магазин. Однако, по рассказу Виктора Стрелкова, никакой торговли в этих стенах никогда не велось - павильон относился к советскому санаторию "Mereranna", но стоял всегда закрытым. "Только несколько лет, кажется в 80-х годах, здесь базировались береговые спасатели", - припомнил краевед.
Что будет находиться в павильоне в дальнейшем, курортный город задумывался вскользь уже в начале 21-го века. Однако, как отмечал тогдашний мэр Андрес Ноормяги, затеваемый тогда большой проект развития пляжной зоны не рассматривал это относительно небольшое строение. "Вокруг же все будет очень хорошо благоустроено", - обещал Ноормяги в июле 2011 года. Так оно и вышло.
За минувшее с тех пор десятилетие пляжи Нарва-Йыэсуу, действительно, преобразились и стали привлекательнее. А вот до павильона Чайковского руки местных властей дошли только сейчас, во многом благодаря театру из Тарту.
На ныне проводимую реставрацию павильона выделяется из городского бюджета Нарва-Йыэсуу 44000 евро.