Бобр использовал мину в качестве стройматериала в плотине

Саперы установили, что это была минометная мина военного времени, и взрывное устройство было уничтожено на месте.

Во время выполнения работ к снесенной плотине на некоторое время приходил бобер, чтобы поинтересоваться, что люди делают на плотине.

«Бобр — трудолюбивое животное, которое таскает в свою плотину всевозможные тяжелые материалы, в том числе камни, чтобы сделать постройку максимально прочной. В этот раз бобр нашел мину и затащил ее в свою плотину», рассказал главный сапёр группы разминирования Идаского спасательного цкентра Расмус Рооден, который в свободное время занимается охотой.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в лесу, на чердаке или в водоеме, необходимо позвонить по номеру 112. По этому номеру следует звонить, даже если вы подозреваете наличие взрывного устройства. Саперы просят не трогать и не перемещать найденный предмет. Чем более ржавым и в плохом состоянии находится взрывное устройство, тем большую опасность оно представляет для человека. Место находки должно быть отмечено. Саперы подберут взрывное устройство, перевезут его в безопасное место и обезвредят. В зависимости от состояния и местонахождения взрывного устройства его также можно обезвредить на месте.

В этом году в Ида-Вирумаа саперы уже обезвредили 1969 взрывных устройств и 755 взрывателей.