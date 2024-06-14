В Нарве и Нарва-Йыэсуу напали на женщин

12 июня в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Выйду в Нарве 40-летний мужчина во время конфликта ударил 42-летнюю женщину.

В тот же день стало известно, что в Нарва-Йыэсуу во время ссоры 58-летний мужчина побил свою 59-летнюю жену. Полицейские задержали мужчину.

В ночь на 13 июня в полицию поступило сообщение, что на улице Мыйза в Нарве некто напал на 35-летнюю женщину. Скорая помощь осмотрела женщину, однако в стационарном лечении она не нуждалась.

Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства.