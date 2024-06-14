В среду и четверг полиция зарегистрировала три нападения на женщин в Нарве и Нарва-Йыэсуу.
В Нарве и Нарва-Йыэсуу напали на женщин
12 июня в полицию сообщили, что в квартире на проспекте Выйду в Нарве 40-летний мужчина во время конфликта ударил 42-летнюю женщину.
В тот же день стало известно, что в Нарва-Йыэсуу во время ссоры 58-летний мужчина побил свою 59-летнюю жену. Полицейские задержали мужчину.
В ночь на 13 июня в полицию поступило сообщение, что на улице Мыйза в Нарве некто напал на 35-летнюю женщину. Скорая помощь осмотрела женщину, однако в стационарном лечении она не нуждалась.
Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства.