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Aquaphor открыл филиал в Риге

Северное побережье «Северное побережье»
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Продукция Aquaphor.
Продукция Aquaphor. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Производитель оборудования для очистки воды Aquaphor, обеспечивающий работой сотни человек в Нарве и Силламяэ, на этой неделе открыл филиал в Риге.

"Учитывая негативные новости в экспортном секторе, выход Aquaphor на новый рынок воспринимается как важное событие", – сказал на открытии филиала глава пярнуского представительства Торгово-промышленной палаты Эстонии Тоомас Кууда, слова которого передала пиар-фирма.

Компания Aquaphor, работающая в Латвии десять лет, с открытием филиала планирует удвоить свои продажи у южных соседей.

Штаб-квартира предприятия Aquaphor, имеющего международный охват, находится в Нарве.

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