Производитель оборудования для очистки воды Aquaphor, обеспечивающий работой сотни человек в Нарве и Силламяэ, на этой неделе открыл филиал в Риге.
Aquaphor открыл филиал в Риге
"Учитывая негативные новости в экспортном секторе, выход Aquaphor на новый рынок воспринимается как важное событие", – сказал на открытии филиала глава пярнуского представительства Торгово-промышленной палаты Эстонии Тоомас Кууда, слова которого передала пиар-фирма.
Компания Aquaphor, работающая в Латвии десять лет, с открытием филиала планирует удвоить свои продажи у южных соседей.
Штаб-квартира предприятия Aquaphor, имеющего международный охват, находится в Нарве.