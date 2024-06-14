На автобусах и поездах в первом квартале ездили больше, чем в прошлом году

Автобусы использовало 39,9 миллиона пассажиров, поезда — 1,9 миллиона. По сравнению с первым кварталом прошлого года было совершено на 19% больше поездок на автобусах и на 6% больше поездок на поездах.

Руководитель группы статистики энергии, транспорта, ИТ и размещения Департамента статистики Пирет Пукк сказала, что большинство поездок по-прежнему совершается на городских маршрутах, где число пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов составило в целом 40,1 миллиона. «На автобусах ездили 32,4 миллиона раз, число пассажиров автобусов городских маршрутов увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года почти на треть. На трамваях и троллейбусах было совершено на 13% меньше поездок», — уточнила Пукк.

Уездные маршруты использовались 5,7 миллиона раз, что на 15% больше, чем в тот же период прошлого года (5 миллионов пассажиров). По внутригосударственным междугородним маршрутам ездили 733 400 раз, что на 3% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В первом квартале в рамках международных маршрутных перевозок эстонских предприятий на автобусах ездили 239 100 раз, т. е. на 39% больше, чем в тот же период 2023 года. В рамках нерегулярных, т. е. заказных перевозок, в тот же период автобусами было перевезено более 800 000 пассажиров, из которых 752 200 пассажиров — в рамках внутригосударственных перевозок (на 10% меньше, чем в прошлом году) и 52 400 пассажиров — по международным маршрутам (на 36% больше, чем в прошлом году).

Возросло также использование пассажирских поездов. В первом квартале этого года на поездах было совершено 1,9 миллиона поездок, в тот же период прошлого года — 1,8 миллиона. Пассажирооборот составил 92,9 миллиона пкм и остался на том же уровне, что и в прошлом году.