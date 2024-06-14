Некоторые нарвские учителя, получившие уведомления об увольнении из-за отсутствия требуемой языковой категории, обратились в комиссию по трудовым спорам. Комиссия встала на сторону педагогов, посчитав, что статья увольнения незаконна.
Комиссия по трудовым спорам встала на сторону уволенных нарвских педагогов
Многие учителя уже получили уведомление об увольнении, но некоторые из них решили оспорить его, так как статья 88 Закона о трудовом договоре, которую используют по рекомендации Министерства науки и образования, не соответствует конкретной ситуации с учителями, так как за многолетнюю работу им не предъявляли претензии в несоответствии квалификации, передает rus.err новость "Актуальной камеры".
"Этим людям ни разу не предъявляли никаких претензий в том, что они не соответствуют квалификации. У них только одни благодарности, это заслуженные учителя. Если бы были какие-то нарушения со стороны этих работников, их бы должны были об этом уведомить в письменном виде и дать возможность исправиться в срок", – сказал глава восточного бюро Центрального союза профсоюзов Александр Старцев.
На данный момент комиссия по трудовым спорам вынесла первую резолюцию в отношении учителя Нарвского языкового лицея. Согласно документу, город и учитель пришли к компромиссному решению, трудовой договор не расторгается, и дается срок до 1 августа 2025 года подтвердить категорию В2. В противном случае в следующем году договор будет расторгнут. Власти Нарвы затрудняются комментировать это решение.
"Идет спор работника и работодателя, да, у них там есть какие-то решения, компромиссные варианты, но никто не подпишет такой компромисс, как озвучивает нам пресса, потому что этот работник не оспаривает законность прекращения отношений, там немного другие пункты. Поскольку документы еще в рассмотрении, я это комментировать не могу", – сказала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.