Комиссия по трудовым спорам встала на сторону уволенных нарвских педагогов

Многие учителя уже получили уведомление об увольнении, но некоторые из них решили оспорить его, так как статья 88 Закона о трудовом договоре, которую используют по рекомендации Министерства науки и образования, не соответствует конкретной ситуации с учителями, так как за многолетнюю работу им не предъявляли претензии в несоответствии квалификации, передает rus.err новость "Актуальной камеры".

"Этим людям ни разу не предъявляли никаких претензий в том, что они не соответствуют квалификации. У них только одни благодарности, это заслуженные учителя. Если бы были какие-то нарушения со стороны этих работников, их бы должны были об этом уведомить в письменном виде и дать возможность исправиться в срок", – сказал глава восточного бюро Центрального союза профсоюзов Александр Старцев.

На данный момент комиссия по трудовым спорам вынесла первую резолюцию в отношении учителя Нарвского языкового лицея. Согласно документу, город и учитель пришли к компромиссному решению, трудовой договор не расторгается, и дается срок до 1 августа 2025 года подтвердить категорию В2. В противном случае в следующем году договор будет расторгнут. Власти Нарвы затрудняются комментировать это решение.

"Идет спор работника и работодателя, да, у них там есть какие-то решения, компромиссные варианты, но никто не подпишет такой компромисс, как озвучивает нам пресса, потому что этот работник не оспаривает законность прекращения отношений, там немного другие пункты. Поскольку документы еще в рассмотрении, я это комментировать не могу", – сказала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.