Гражданка России пожаловалась на эстонское государство в суд, когда ее не пропустили на границе в Нарве в Эстонию, чтобы проведать пожилых и больных родителей, но проиграла в суде, так как, по мнению суда, женщина не представила достаточных доказательств обоснования въезда в страну.
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Получившая в Нарве запрет на въезд россиянка проиграла судебный спор, однако на похороны родителей все же попала
Проживающая в Петербурге гражданка России Татьяна Шевченко хотела пересечь границу в Нарве 1 октября 2022 года, чтобы посетить своих проживающих здесь больных пожилых родителей, являющихся гражданами Украины. Женщине именно по гуманитарным соображениям была выдана виза для посещения родителей, которая должна была действовать до 2026 года. Однако непосредственно перед этим начало действовать распоряжение правительства республики, на основании которого были установлены ограничения для въезда граждан России в страну, и для Шевченко ввели запрет на въезд с пометкой, что она считается "опасной для общественного порядка, внутренней безопасности, народного здоровья или международных отношений одной или нескольких стран Евросоюза".