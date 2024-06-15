Получившая в Нарве запрет на въезд россиянка проиграла судебный спор, однако на похороны родителей все же попала

Проживающая в Петербурге гражданка России Татьяна Шевченко хотела пересечь границу в Нарве 1 октября 2022 года, чтобы посетить своих проживающих здесь больных пожилых родителей, являющихся гражданами Украины. Женщине именно по гуманитарным соображениям была выдана виза для посещения родителей, которая должна была действовать до 2026 года. Однако непосредственно перед этим начало действовать распоряжение правительства республики, на основании которого были установлены ограничения для въезда граждан России в страну, и для Шевченко ввели запрет на въезд с пометкой, что она считается "опасной для общественного порядка, внутренней безопасности, народного здоровья или международных отношений одной или нескольких стран Евросоюза".

Суд обосновал действия ДПП при установлении запрета на въезд

Татьяна Шевченко отметила в жалобе, что в ее случае действовало исключение из правительственного постановления, то есть ДПП должен был разрешить ей въезд в Эстонию по гуманитарным соображениям, так как заявительница уже ходатайствовала о визе с целью посещения в Эстонии своих пожилых и нуждающихся в уходе родителей. По ее словам, она представила все соответствующие документы, когда ходатайствовала о визе. Однако суд отметил, что женщина не представила суду такие доказательства, из которых следовало бы, что ДПП на 1.10.2022 должны были быть известны конкретные данные о более точных целях поездки и о ее намерении посетить пожилых и нуждающихся в уходе родителей. ДПП подтвердил суду, что в базе данных отсутствуют поданные заявительницей прилагаемые к ходатайству о визе документы и она не представила суду предположительно приложенные к ходатайству о визе документы также по требованию суда.

"Поэтому нельзя принять такую точку зрения, что ДПП мог и должен был в конкретном случае оценить наличие гуманитарных соображений для въезда заявительницы в Эстонию. Зато в отношении заявительницы действовало исходящее из распоряжения №247 правительства республики общее правило, что ее как гражданки Российской Федерации въезд в Эстонскую Республику ограничен из соображений безопасности", - говорится в решении Тартуского административного суда.