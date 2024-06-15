ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Дмитрий Дмитриев

Старейшина Люганузеской волости Дмитрий Дмитриев довольно критично отзывается о шагах, предпринятых Министерством образования в возглавляемой им волости. Хотя Дмитриев и сам был у власти, когда три волостные школы были переданы государству, позднее он говорил, что государство не оправдало ожиданий, которые были у волости при передаче школ. Теперь история такова, что государство планирует снести русскую школу и перевести учеников в Кивиылискую 1-ю среднюю школу, где даже после ликвидации гимназии места мало.