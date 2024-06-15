ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Дмитрий Дмитриев

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ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Старейшина Люганузеской волости Дмитрий Дмитриев довольно критично отзывается о шагах, предпринятых Министерством образования в возглавляемой им волости. Хотя Дмитриев и сам был у власти, когда три волостные школы были переданы государству, позднее он говорил, что государство не оправдало ожиданий, которые были у волости при передаче школ. Теперь история такова, что государство планирует снести русскую школу и перевести учеников в Кивиылискую 1-ю среднюю школу, где даже после ликвидации гимназии места мало.

Когда представитель министерства встречался с жителями Люганузе, людям сказали, что не стоит ожидать ни реновации, ни нового здания: основной инвестицией в здание школы будет установка дополнительных электрических розеток.

Теперь Дмитриев снова вступает в борьбу, предлагая государству все же построить новое здание школы на те деньги, от которых его однопартийцы в Кохтла-Ярве отказались ради сохранения Славянской основной школы советских времен.

Но, похоже, государство заинтересовано не в инвестировании в собственные школы, а в предложении новых зданий муниципальных школ, чтобы побудить самоуправления закрыть свои школы и гимназии. Что вызывает подозрение, что интересы учеников стоят для министерства далеко не на первом месте.

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