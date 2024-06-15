В Кохтла-Ярвеском центре культуры во вторник открылась выставка "Экспедиция на Северный полюс", представленная посольством Чехии в Эстонии и рассказывающая о полярной экспедиции глазами Юлиуса Пайера (1841-1915), чешского исследователя Арктики и художника полярных пейзажей. Познакомиться с эффектными фотокопиями его работ здесь можно до конца лета. Вход - свободный.
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Мистическая красота и суровость Арктики в картинах чешского пейзажиста
Новая выставка вызвала интерес горожан - несмотря на будний день, в фойе центра культуры было многолюдно.