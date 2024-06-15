Мистическая красота и суровость Арктики в картинах чешского пейзажиста

Открывая выставку, вице-посол Чешской Республики Петр Прецлик заметил, что эти картины уже видели жители Таллинна и Тарту, теперь и кохтлаярвесцы могут окунуться в суровую, но и притягательную природу Арктики. Как этот ледяной край связан с Чехией - страной, расположенной в Центральной Европе? Оказывается, очень тесно: в высоких горах на территории Национального парка Крконоше находится самый южный биом арктоальпийской тундры, сохранившийся здесь в преобразованном виде со времен последнего ледникового периода...