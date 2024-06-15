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Мистическая красота и суровость Арктики в картинах чешского пейзажиста

Ирина Кивисельг
, журналист
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Куратор выставки Зденек Лычка и вице-посол Чешской Республики Петр Прецлик познакомили кохтлаярвесцев с творчеством художника Юлиуса Пайера и историей арктических экспедиций их земляков.
Куратор выставки Зденек Лычка и вице-посол Чешской Республики Петр Прецлик познакомили кохтлаярвесцев с творчеством художника Юлиуса Пайера и историей арктических экспедиций их земляков. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

В Кохтла-Ярвеском центре культуры во вторник открылась выставка "Экспедиция на Северный полюс", представленная посольством Чехии в Эстонии и рассказывающая о полярной экспедиции глазами Юлиуса Пайера (1841-1915), чешского исследователя Арктики и художника полярных пейзажей. Познакомиться с эффектными фотокопиями его работ здесь можно до конца лета. Вход - свободный.

Новая выставка вызвала интерес горожан - несмотря на будний день, в фойе центра культуры было многолюдно.

Открывая выставку, вице-посол Чешской Республики Петр Прецлик заметил, что эти картины уже видели жители Таллинна и Тарту, теперь и кохтлаярвесцы могут окунуться в суровую, но и притягательную природу Арктики. Как этот ледяной край связан с Чехией - страной, расположенной в Центральной Европе? Оказывается, очень тесно: в высоких горах на территории Национального парка Крконоше находится самый южный биом арктоальпийской тундры, сохранившийся здесь в преобразованном виде со времен последнего ледникового периода...

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