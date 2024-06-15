Анвар Самост: Дождемся сначала выборов!

Сразу после дня выборов наступила большая ясность в высказываниях премьер-министра и председателя Партии реформ Каи Каллас о возможности занять высокий пост в Еврокомиссии. Наверное, уверенность для этого, с одной стороны, дали общеевропейские результаты выборов, а с другой стороны, полученная от отечественных избирателей мрачная оценка, в любом случае сделавшая актуальным хотя бы какой-то ремонт в правительстве.

Кризис внутри EKRE непосредственно с результатами выборов связан не был. Угли явно тлели там скрыто от общественности уже около года. Однако это стало первой новостью, которую "хозяева" темы не захотели выкладывать на стол перед выборами.

"Дождемся выборов!" Так говорили, очевидно, во многих и разных беседах не только Мартин Хельме и Яак Валге, но и Мартин Херем, Кусти Сальм, госконтролеры трех стран Балтии, некоторые чиновники, возможно, что и кое-кто из судей.

Однако, когда выборы прошли, ни у кого не оказалось особого желания держать при себе накопившуюся информацию и напряжение. В случае EKRE кризис разворачивался с такой скоростью, что пресса едва поспевала за происходящими событиями.