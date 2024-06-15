Помните, на прошлой неделе проходили выборы? Выборы в Европарламент? Очевидно, все-таки помните, однако тем, кто постоянно следит за эстонской политикой, можно простить, если им покажется, будто выборы прошли уже давно. Каждый прошедший с того момента день приносил больше новостей, чем прежде целые недели.
Анвар Самост: Дождемся сначала выборов!
Если судить с точки зрения Европарламента, то изменилось не очень много. Представлять Эстонию в Брюссель опять отправятся Марина Кальюранд, Яак Мадисон, Урмас Паэт, Рихо Террас и Свен Миксер. Может быть, и Яна Тоом. В качестве нового депутата мы отправили в Европу Юри Ратаса. Может быть, нет другого такого государства, представительство которого в Европарламенте обновилось настолько мало.
- Когда выборы прошли, ни у кого не оказалось особого желания держать при себе накопившуюся информацию и напряжение.
АНВАР САМОСТ, журналист
С точки зрения Эстонии, выборы все же обусловили некоторые важные процессы.
Хотя правящие партии во время предвыборной кампании ежедневно повторяли, что темы Европы нельзя смешивать с внутренней политикой Эстонии, избиратели поступили, скорее, наоборот. Партия "Isamaa", как наиболее убедительный оппонент правительства Партии реформ, победила впервые после 1992 года, то есть ей в какой-то мере удалось превратить голосование по выборам в Европарламент в голосование по вопросу поддержки коалиции. Партия реформ потеряла один мандат, "Eesti 200" потерпела еще большее поражение, чем предсказывали ей исследования последних месяцев. Социал-демократы выкрутились благодаря персональной популярности Марины Кальюранд и образу соцдемов как оппозиционной партии внутри правительства.
Более сильное, чем прогнозировалось, выступление правых подтвердило, что большое число бывших избирателей Партии реформ искали возможность выразить протест против компании, показавшей себя в правительстве как не имеющую цели и не способную принимать решения.
Сразу после дня выборов наступила большая ясность в высказываниях премьер-министра и председателя Партии реформ Каи Каллас о возможности занять высокий пост в Еврокомиссии. Наверное, уверенность для этого, с одной стороны, дали общеевропейские результаты выборов, а с другой стороны, полученная от отечественных избирателей мрачная оценка, в любом случае сделавшая актуальным хотя бы какой-то ремонт в правительстве.
Кризис внутри EKRE непосредственно с результатами выборов связан не был. Угли явно тлели там скрыто от общественности уже около года. Однако это стало первой новостью, которую "хозяева" темы не захотели выкладывать на стол перед выборами.
"Дождемся выборов!" Так говорили, очевидно, во многих и разных беседах не только Мартин Хельме и Яак Валге, но и Мартин Херем, Кусти Сальм, госконтролеры трех стран Балтии, некоторые чиновники, возможно, что и кое-кто из судей.
Однако, когда выборы прошли, ни у кого не оказалось особого желания держать при себе накопившуюся информацию и напряжение. В случае EKRE кризис разворачивался с такой скоростью, что пресса едва поспевала за происходящими событиями.
Сейчас, всего через неделю после подсчета голосов, партия EKRE в состоянии предъявить сильный мандат, однако у нее нет места в Европарламенте и по сути не ясно, то ли избиратели отдали мандат EKRE, то ли отклонившемуся от культуры и главной линии партии Яаку Мадисону. "Eesti 200" и Партия реформ наверняка были тихо благодарны за то, что эти два последовавших за выборами дня не были заполнены анализом их положения.
Эта пара дней все-таки прошла. Вопрос, почему почти год правительство, министр обороны и премьер-министр не хотели заняться решением очень важного для безопасности Эстонии вопроса приобретения боеприпасов, поставленного командующим Силами обороны и канцлером Министерства обороны, бесспорно, заслоняет внутренний конфликт в одной из оппозиционных партий.
Лгала ли премьер-министр Каллас? Причинен ли ущерб обороноспособности Эстонии из-за проволочки и игнорирования критического вопроса? Неужели компетентный командующий Силами обороны ушел потому, что потерял надежду на дееспособность правительства?
Однако вопросом является также, почему Кусти Сальм и Мартин Херем не могли несколькими месяцами раньше с такой же остротой сообщить общественности о прорехе в гособороне Эстонии размером в 1,6 миллиарда евро? Вероятно, мы услышали бы совсем другие предвыборные дебаты на тему политики безопасности. Может быть, и результат выборов оказался бы несколько иным.
И почему органы Госконтроля Эстонии, Латвии и Литвы не могли обнародовать результаты своего общего аудита "Rail Baltic" несколькими неделями раньше, а не через два дня после выборов? "Дождемся выборов" - это неправильный выбор. Об этом мы должны были бы знать еще по предыдущим выборам в Рийгикогу.