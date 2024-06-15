Как пробудить к жизни "старый центр города" Йыхви?

Наличие какого-то количества парковочных мест на Кесквяльяк неизбежно, чтобы оттуда не ушли важнейшие арендаторы бизнес-центра "Tsentraal". Парковочные места необходимы также государственному дому. Оставшаяся часть центральной площади будет открыта для дизайнерских идей.

Возрождение активной жизни в "старом центре города" является во всем мире трудной, если не неразрешимой задачей. В случае же Йыхви речь идет об исключении, уверен председатель волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА, который поделился соображениями о том, что для этого следовало бы сделать.