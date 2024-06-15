Возрождение активной жизни в "старом центре города" является во всем мире трудной, если не неразрешимой задачей. В случае же Йыхви речь идет об исключении, уверен председатель волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА, который поделился соображениями о том, что для этого следовало бы сделать.
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Как пробудить к жизни "старый центр города" Йыхви?
В общих чертах города можно разделить на два типа. Во-первых, образовавшиеся естественным путем вокруг какого-нибудь места торговли или рыночной площади, куда вели все дороги и которые напоминают на карте многоногих пауков.