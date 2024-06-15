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Как пробудить к жизни "старый центр города" Йыхви?

ВАЛЛО РЕЙМАА
, Üheskoos Jõhvi Eest
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Наличие какого-то количества парковочных мест на Кесквяльяк неизбежно, чтобы оттуда не ушли важнейшие арендаторы бизнес-центра "Tsentraal". Парковочные места необходимы также государственному дому. Оставшаяся часть центральной площади будет открыта для дизайнерских идей.
Наличие какого-то количества парковочных мест на Кесквяльяк неизбежно, чтобы оттуда не ушли важнейшие арендаторы бизнес-центра "Tsentraal". Парковочные места необходимы также государственному дому. Оставшаяся часть центральной площади будет открыта для дизайнерских идей. Фото: Erik Gamzejev/Põhjarannik

Возрождение активной жизни в "старом центре города" является во всем мире трудной, если не неразрешимой задачей. В случае же Йыхви речь идет об исключении, уверен председатель волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА, который поделился соображениями о том, что для этого следовало бы сделать.

В общих чертах города можно разделить на два типа. Во-первых, образовавшиеся естественным путем вокруг какого-нибудь места торговли или рыночной площади, куда вели все дороги и которые напоминают на карте многоногих пауков.

Во-вторых, города, созданные административным путем по распоряжению сверху, обычно состоящие из геометрических прямоугольных кварталов и не имеющие места, где сходятся ведущие в город дороги. Местоположение центрального административного здания в таких городах определяется волей архитектора, а не логикой естественных путей передвижения жителей.

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