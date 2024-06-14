Четверо мужчин азиатского происхождения приплыли через Нарову в Эстонию

В пятницу в 1.40 случайный наблюдатель сообщил, что два человека плывут через реку Нарва из России в Эстонию. На место сразу же прибыл пограничный патруль, который увидел, что один из пересекающих границу поплыл обратно в Россию, второго пограничники задержали в реке.

По словам начальника Пограничного управления Идаской префектуры Ээрика Пургеля, пограничники сразу же проверили окрестности, и вскоре в городе были задержаны еще трое иностранцев, которые также приплыли в Эстонию нелегально.

«Этот случай наглядно показывает, что приграничное сообщество и каждая лишняя пара глаз и ушей помогают в охране границы. И в этот раз мы смогли действовать оперативно и поймать нарушителей границы благодаря наблюдательному человеку, который, заметив подозрительные активности, - немедленно сообщил нам. Мы ежедневно общаемся с местными жителями и обмениваемся необходимой информацией, вместе мы обеспечим въезд в нашу страну только тем, кто имеет право", - заявил глава пограничной службы.

Эрик Пургель добавил, что выявление случаев незаконного пересечения границы станет более эффективным с завершением строительства границы. «Люди охраняют границу, но все это представляет собой полностью развитую пограничную инфраструктуру с техникой и людьми. Дополнительный технический обзор происходящего на участке границы дают возможность быть в нужном месте в нужное время с достаточными силами, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы и вовремя реагировать на события и быть в курсе происходящего", - сказал он.

Для выяснения обстоятельств четверо иностранцев были доставлены в отделение полиции Нарвы. По предварительной информации, они из Южной Азии, однако документов у иностранцев при себе не было.