Учителя удачно оспорили свое увольнение

Многие учителя уже получили уведомление об увольнении, но некоторые из них решили оспорить его, так как статья 88 Закона о трудовом договоре, которую используют по рекомендации Министерства науки и образования, не соответствует конкретной ситуации с учителями, так как за многолетнюю работу им не предъявляли претензии в несоответствии квалификации, передает rus.err новость "Актуальной камеры".