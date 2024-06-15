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Учителя удачно оспорили свое увольнение

Северное побережье
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Некоторые нарвские учителя, получившие уведомления об увольнении из-за отсутствия требуемой языковой категории, обратились в комиссию по трудовым спорам. Комиссия встала на сторону педагогов, посчитав, что статья увольнения незаконна.

Многие учителя уже получили уведомление об увольнении, но некоторые из них решили оспорить его, так как статья 88 Закона о трудовом договоре, которую используют по рекомендации Министерства науки и образования, не соответствует конкретной ситуации с учителями, так как за многолетнюю работу им не предъявляли претензии в несоответствии квалификации, передает rus.err новость "Актуальной камеры".

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