Во вторник в зале заседаний Кохтла-Ярвеского горсобрания состоялся очередной аукцион находящихся в муниципальной собственности 29 квартир, больше половины обрели новых хозяев.
Для подписчиков
На аукционе в Кохтла-Ярве с молотка ушло 15 квартир
Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что дебют вице-мэра Александра Кейвабу в роли аукциониста был успешным и торги прошли хорошо. Результатом довольны. Было забронировано 27 квартир, в которых заинтересовались 16 участников, как физические, так и юридические лица. К сожалению, двое зарегистрированных не пришли на торги. Также в ходе аукциона некоторые потенциальные покупатели передумали, поэтому почти половина квартир осталась невостребованной.