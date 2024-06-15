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На аукционе в Кохтла-Ярве с молотка ушло 15 квартир

Ирина Кивисельг
, журналист
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В Сомпа за минимальную сумму 50 евро была продана только одна из четырех выставленных на торги муниципальных квартир.
В Сомпа за минимальную сумму 50 евро была продана только одна из четырех выставленных на торги муниципальных квартир. Фото: Иллюстративный снимок

Во вторник в зале заседаний Кохтла-Ярвеского горсобрания состоялся очередной аукцион находящихся в муниципальной собственности 29 квартир, больше половины обрели новых хозяев.

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что дебют вице-мэра Александра Кейвабу в роли аукциониста был успешным и торги прошли хорошо. Результатом довольны. Было забронировано 27 квартир, в которых заинтересовались 16 участников, как физические, так и юридические лица. К сожалению, двое зарегистрированных не пришли на торги. Также в ходе аукциона некоторые потенциальные покупатели передумали, поэтому почти половина квартир осталась невостребованной.

- Говорить о том, что недвижимость продана, можно только после нотариальной сделки, а эти процедуры еще впереди, - подчеркивает Елена Шаронберг. - К сожалению, если кто-то выиграл аукцион, еще не значит, что город избавился от пустующей недвижимости, практика показывает, что иногда победители отказываются в последний момент. Не часто, но такое случается.

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