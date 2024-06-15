Самая высокая и самая низкая весенняя температура зафиксирована в Нарве

Такой теплой весны не было с 1922 года, сообщило Агентство окружающей среды, проанализировав температурные показатели.

Климатическая весна - которая начинается, когда среднесуточная температура стабильно поднимается выше +5 градусов - в этом году наступила в Эстонии 20 апреля, что является вполне обычным.

Май принес первую волну жары

Средняя весенняя температура составила 7°С (норма 4,9°С).

Самым холодным весенним месяцем оказался март, однако средняя температура воздуха +2,0°С все же была выше нормы (-0,6°С).

23 мая в Эстонию пришла волна жары, которая продолжалась до конца месяца. Максимальная температура воздуха достигала 27°C и выше.

Максимальная весенняя температура воздуха 29,9°C была зафиксирована 31 мая на метеорологической станции в Нарве. Минимальная температура воздуха -10,4°C была зафиксирована там же 10 марта (такая же низкая температура была отмечена в тот же день на станции в Тоома).

Дождей было мало

Количество осадков этой весной было скромным и составило всего 76% нормы - 85 мм.

Самым дождливым месяцем стал апрель, когда в Эстонии выпало в среднем 50 мм осадков, или 147% нормы. Таким образом, нынешний апрель входит в число двадцати самых дождливых.

Май, который должен быть самым дождливым весенним месяцем, второй год подряд оказывается самым засушливым: в среднем выпало всего 12 мм осадков, или 29% нормы. Самый сухой май за длительный период наблюдений был в Нарве, Сырве, Тюри и Вилсанди.

В Йыхви солнце светило меньше всего

Среднее количество часов солнечного сияния в Эстонии весной составило 638 часов, что на один час больше нормы.

Особенно солнечному маю (390 часов, или 137% нормы) предшествовал апрель с особенно малым количеством солнечных часов (129 часов, или 64% нормы).

Меньше всего солнечного света весной было на метеостанции Йыхви (590 часов), а больше всего - на прибрежной станции Роомассааре (715 часов).