На выборах в Европейский парламент "Зеленые Эстонии", партия, которая громче всех борется против использования сланца, не получила ни одного голоса в городе Нарва-Йыэсуу, на территории которого расположены сланцевые электростанции и заводы масел.
Для подписчиков
В самоуправлении, где действуют заводы масел и сланцевые станции, зеленые не получили ни одного голоса
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал по поводу такого результата, что, видимо, то, за что борются зеленые, не важно для местных жителей и они не чувствуют на местах тех проблем, которые поднимают зеленые активисты, живущие в других местах.