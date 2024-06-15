Сб, 15.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В самоуправлении, где действуют заводы масел и сланцевые станции, зеленые не получили ни одного голоса

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Сланцевые электростанции и заводы масел "Eesti Energia" расположены в деревне Аувере на территории города Нарва-Йыэсуу.
Сланцевые электростанции и заводы масел "Eesti Energia" расположены в деревне Аувере на территории города Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov

На выборах в Европейский парламент "Зеленые Эстонии", партия, которая громче всех борется против использования сланца, не получила ни одного голоса в городе Нарва-Йыэсуу, на территории которого расположены сланцевые электростанции и заводы масел.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал по поводу такого результата, что, видимо, то, за что борются зеленые, не важно для местных жителей и они не чувствуют на местах тех проблем, которые поднимают зеленые активисты, живущие в других местах.

Результат партии "Зеленые Эстонии" на выборах в Ида-Вирумаа оказался очень низким, во много раз слабее, чем и без того низкий результат партии по всей стране.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх