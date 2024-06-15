В самоуправлении, где действуют заводы масел и сланцевые станции, зеленые не получили ни одного голоса

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал по поводу такого результата, что, видимо, то, за что борются зеленые, не важно для местных жителей и они не чувствуют на местах тех проблем, которые поднимают зеленые активисты, живущие в других местах.