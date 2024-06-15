ПЕРЕДОВИЦА Последние годы сланцевых электростанций

В условиях разразившегося пару лет назад энергетического кризиса эти станции доказали свою незаменимость. Однако в этом году возможности заработать денег у них не появилось и, по текущим прогнозам, скорее всего, не появится, поскольку резкого падения цен на углеродные квоты не предвидится. Прежде всего именно эта составная затрат делает сланцевую энергетику неконкурентоспособной на рынке.

В то же время Яанус Уйга, вице-канцлер Министерства климата, подтверждает, что сланцевые электростанции нужны Эстонии для обеспечения надежности электроснабжения, поскольку в лучшем случае пройдет несколько лет, прежде чем будут построены и введены в эксплуатацию новые газовые электростанции, которые в будущем должны обеспечить Эстонию управляемой электроэнергией.

Учитывая это, государству также следует быстро решить, как финансировать энергетический тыл в ближайшие годы. Понятно, что сегодняшний энергетический рынок волатилен, и невозможно точно предсказать, что произойдет через год или два. Вместе с тем у инвестиций в энергетику длительный срок окупаемости. Очевидно, что работники электростанций и шахт также нуждаются в ясности относительно своего будущего, хотя происходившее на рынке электроэнергии за последнее десятилетие научило их адаптироваться к быстрым изменениям. Потребители хотят низкой цены и надежности снабжения. Но последняя также имеет свою цену.

С точки зрения шахтеров надо держать кулаки за то, чтобы на тернистом пути строительства нового завода масел больше не было неудач. Их рабочие места во многом зависят от его завершения.