ВИДЕО Город Кохтла-Ярве отмечает день рождения

«Кохтла-Ярве – лучший город в мире. Я говорю это без всякой иронии и юмора», – заявил председатель молодежного парламента Кохтла-Ярве Артур Чужас. Он добавил, что ни Эйфелева башня, ни Биг-Бен, ни Манхэттен не смогут заменить его любимый родной город. «Нельзя заменить улицы города Кохтла-Ярве, по которым вы впервые пошли в детский сад с мамой, по которым вы ходили в школу и старшие классы со своими первыми друзьями и где вы встретили своих первую любовь", - сказал он.

Заместитель председателя горсобрания Кохтла-Ярве Сергей Лопин отметил, что в Кохтла-Ярве хорошо жить, потому что здесь хорошие люди, хорошие культурные учреждения и места, где можно заниматься спортом и отдыхать. "Кохтла-Ярве - очень зеленый город. Сюда стоит приехать и не надо бояться, что здесь все плохо", - сказал он, приглашая молодых людей жить в Кохтла-Ярве.

В начале дня рождения Кохтла-Ярве ансамбль народного танца Virulane исполнил главный танец состоявшегося неделю назад танцевального фестиваля Вирумаа «Ei ole ükski ükski maa». На вечере выступили танцоры танцевальной студии «Viis tähte», городской оркестр и многие другие.

В завершение в 20.00 последними на сцену выйдут фолк-рок-группа Kratt из гимназии Кохтла-Ярве и Стефан, представлявший Эстонию на Евровидении.