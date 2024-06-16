ВИДЕО Партия EKRE провела свой съезд в Йыхви и переизбрала Мартина Хельме председателем

Мартин Хельме был единственным кандидатом, как отмечается в публикации на новостном портале Rus.ERR. За переизбрание Хельме проголосовали 347 из 409 делегатов съезда, то есть поддержка составила почти 85%.

Мартин Хельме руководит EKRE с июля 2020 года.

Заместителями председателя партии были избраны Март Хельме (323 голоса "за"), Сийм Похлак (298) и Эвелин Пооламетс (216). Все они также являются депутатами Рийгикогу.

Март Хельме был вице-председателем и ранее, отмечает Rus.ERR. Два других прошлых зампреда покинули партию незадолго до съезда: Хенн Пыллуаас был исключен, а Яак Мадисон ушел сам. Пыллуаас и Мадисон теперь намерены создать новую партию - ERK ("Эстонские националисты и консерваторы").