На ежегодном съезде Эстонской консервативной народной партии (EKRE), который нынче провели в Йыхвиском концертном доме, председателем EKRE был переизбран Мартин Хельме.
ВИДЕО ⟩ Партия EKRE провела свой съезд в Йыхви и переизбрала Мартина Хельме председателем
Мартин Хельме был единственным кандидатом, как отмечается в публикации на новостном портале Rus.ERR. За переизбрание Хельме проголосовали 347 из 409 делегатов съезда, то есть поддержка составила почти 85%.
Мартин Хельме руководит EKRE с июля 2020 года.
Заместителями председателя партии были избраны Март Хельме (323 голоса "за"), Сийм Похлак (298) и Эвелин Пооламетс (216). Все они также являются депутатами Рийгикогу.
Март Хельме был вице-председателем и ранее, отмечает Rus.ERR. Два других прошлых зампреда покинули партию незадолго до съезда: Хенн Пыллуаас был исключен, а Яак Мадисон ушел сам. Пыллуаас и Мадисон теперь намерены создать новую партию - ERK ("Эстонские националисты и консерваторы").