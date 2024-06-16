Праздник победы будет отмечаться в Нарве большим парадом с участием президента Алара Кариса

В Нарве также пройдут парадом партнеры из полиции и погранохраны, тюремной службы, спасательного департамента и другие. Из стран-союзников в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швейцарии.

Музыкальные марши будут исполнять три оркестра - оркестр Пярнуской дружины, объединенный оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, военный оркестр Эстонского военного музея. Кроме того, можно будет увидеть и услышать волынщиков Сакалаской дружины.

Кульминацией Праздника победы в Нарве станут в полдень 23 июня День обороны и выставка техники как на самой Петровской площади, так и на прилегающей к ней зеленой территории. Можно будет увидеть технику снаряжение "Кайтселийта", Сил обороны и стран-союзников.

С парада в Нарве прямую трансляцию будут вести телеканалы ETV и ETV+.

Вдобавок, с 23 июня на Петровской площади Нарвы будет открыта передвижная выставка Эстонского военного музея, рассказывающая об истории войн на территории Эстонии в 20-м веке.

За неделю с лишним до начала празднования в Нарвской горуправе сообщили, что Петровскую площадь надо будет полностью освободить от припаркованных машин. Площадь будет закрыта для въезда уже накануне праздника, а ранее припаркованные там автомобили будут принудительно эвакуироваться 21 и 22 июня.