Праздник победы 23 июня "Кайтселийт" в этом году отметит парадом на Петровской площади в Нарве, где принимать его будет президент Алар Карис. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы ETV и ETV+. В параде примут участие порядка тысячи военнослужащих как из Эстонии, так и из-за рубежа.
Праздник победы будет отмечаться в Нарве большим парадом с участием президента Алара Кариса
В следующее воскресенье, 23 июня, "Кайтселийт" будет отмечать День победы, как напоминает Министерство обороны, в Нарве. Празднование начнется в 7 часов утра с поднятия государственного флага в Нарвском замке, а завершится большим парадом и Днем обороны страны.
После утреннего поднятия флага в Нарвском замке возложение венков состоится на Гарнизонном кладбище Нарвы, а в 9.45 в Нарвской Александровской церкви пройдет экуменическая служба.
- День Победы - государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис) - там 23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией.
- В Эстонии 23 июня в честь Дня победы вывешиваются государственные флаги, которые затем не спускаются на Яанову ночь и продолжают развеваться также в Яанов день 24 июня.
Главное событие дня - парад на Петровской площади Нарвы - начнется в 11.00 с прибытия Президента Республики. Воинские и прочие силовые подразделения начнут строиться на площади за полчаса до того.
Президент Алар Карис на параде вручит кайтселийтчикам и членам женской организации "Кайтселийта" победный огонь, который те затем доставят в свои уезды. В этом году факелоносцами станут лучшие стрелки "Кайтселийта". Огонь победы зажигается утром 23 июня, объединяя Пламя Легенды и Пламя Памяти.
В Нарве на парад выстроятся кайтселийтчики, а также члены женской и молодежных организаций "Кайтселийта". На площади также можно будет увидеть марширующих бойцов снайперской группы и боевой группы Северо-Восточного региона обороны. Со своими флагами примут участие в параде школа "Кайтселийта", подразделение киберзащиты и служба охраны.
В Нарве также пройдут парадом партнеры из полиции и погранохраны, тюремной службы, спасательного департамента и другие. Из стран-союзников в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швейцарии.
Музыкальные марши будут исполнять три оркестра - оркестр Пярнуской дружины, объединенный оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, военный оркестр Эстонского военного музея. Кроме того, можно будет увидеть и услышать волынщиков Сакалаской дружины.
Кульминацией Праздника победы в Нарве станут в полдень 23 июня День обороны и выставка техники как на самой Петровской площади, так и на прилегающей к ней зеленой территории. Можно будет увидеть технику снаряжение "Кайтселийта", Сил обороны и стран-союзников.
С парада в Нарве прямую трансляцию будут вести телеканалы ETV и ETV+.
Вдобавок, с 23 июня на Петровской площади Нарвы будет открыта передвижная выставка Эстонского военного музея, рассказывающая об истории войн на территории Эстонии в 20-м веке.
За неделю с лишним до начала празднования в Нарвской горуправе сообщили, что Петровскую площадь надо будет полностью освободить от припаркованных машин. Площадь будет закрыта для въезда уже накануне праздника, а ранее припаркованные там автомобили будут принудительно эвакуироваться 21 и 22 июня.