Эстония подарила Украине 31 полицейскую машину

По словам генерального директора PPA Эгерта Беличева, украинская полиция работает на передовой линии войны, где ей приходится решать ряд задач кризисного времени.

- В начале года мы с небольшой делегацией посетили наших коллег в Украине, где услышали, что их автопарк частично разрушен и очень старый, например, они до сих пор используют технику советских времен. Помимо ежедневной охраны, украинская полиция расследует военные преступления, и из-за нехватки транспортных средств работу нельзя оставлять незавершенной. Мы решили подарить Украине наши старые автомобили", - рассказал Беличев.

В дар отдали 15 автомобилей Volkswagen Tiguan и 16 Škoda Octavia, которые ранее использовались региональной полицией и сегодня заменены.

Автомобили использовались полицией Житомира и Чернигова, давними партнерами эстонской полиции. Их передали украинской полиции в городе Жешув недалеко от границы с Польшей. Пожертвование доставила команда из 39 сотрудников PPA. "У наших людей есть огромное желание поддержать Украину и помочь ей победить, а сотрудники полиции пригнали машины в свободное от работы время. Желающих помочь было в разы больше, чем машин", - добавил Беличев.

В воскресенье, 16 июня, начальник полиции Украины Иван Выговский поблагодарил эстонскую полицию за помощь во Львове. "Для украинской полиции очень много значит то, что Эстония нас поддерживает, и мы рады, что автомобили, которые раньше обслуживали эстонцев, теперь могут помогать украинцам", - сказал Выговский.

Помимо автомобилей, в Украину отправили 175 бронежилетов, которые больше не используются эстонской полицией. В Украине они идут в экипировку курсантов полиции.

Пожертвование внесли эстонское отделение Международной полицейской ассоциации (IPA), Circle K и Rohe Auto AS.