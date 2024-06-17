Более половины жителей Эстонии довольны своим нынешним местом работы, следует из отчета Агентства по исследованию зарплат, заказанного порталом вакансий CVKeskus.ee.
Большинство жителей Эстонии довольны своим местом работы
Результаты весеннего исследования рынка труда и зарплат показывают, что более половины жителей Эстонии либо полностью (11%), либо скорее удовлетворены своей работой (49% респондентов). Лишь 4% опрошенных признались, что совсем не удовлетворены своей работой. На удовлетворенность работой больше всего влияют эмоциональная привязанность к своей работе, возможности развития и качество управления.
Результаты показывают, что сотрудники, имеющие возможность делиться отзывами о своей работе внутри организации, более удовлетворены всеми факторами, влияющими на их работу. Такие работники дают высокую оценку своим отношениям с руководством - 4,1 балла из 5. Среди работников, к которым не обращаются для получения обратной связи, этот показатель ниже - 3,5 балла.
По словам партнера исследования и руководителя отдела кадров Elisa Кайи Теэмяги, в трудные и нестабильные времена от работодателя ждут и стабильности, и заботы - чтобы работодатель интересовался, как идут дела у сотрудников.
По оценке Теэмяги, на трудовое благополучие в первую очередь влияет то, сколько внимания руководитель уделяет своим сотрудникам, предоставляется ли им поддержка, соответствующая ожиданиям, возможность заниматься интересной работой, независимость в организации своей работы, и запрашивается ли обратная связь.
Результаты исследования рынка труда показывают, что чаще всего работодатели получают от работников обратную связь в ходе проведения соответствующих опросов. Такую практику отметили около половины респондентов. Четверть опрошенных (26%) заявили, что их работодатели ни разу не обращались к ним для получения отзывов.
- Очень важно, чтобы люди могли общаться со своим руководством лицом к лицу, а не просто ставить галочки в анкете удовлетворенности работой. Однако результаты исследования, проведенного Агентством по исследованию зарплат и порталом вакансий CVKeskus.ee показали, что только 27% респондентов могут дать обратную связь во время общения с руководством, что осталось на том же уровне, что и год назад. Однако, как показал тот же опрос, возможность общаться с руководством мотивирует больше, - отметила Теэмяги.
В исследовании, проведенном Агентством по исследованию зарплат и порталом вакансий CVKeskus.ee, приняли участие 6844 человека.