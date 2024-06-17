Большинство жителей Эстонии довольны своим местом работы

Результаты весеннего исследования рынка труда и зарплат показывают, что более половины жителей Эстонии либо полностью (11%), либо скорее удовлетворены своей работой (49% респондентов). Лишь 4% опрошенных признались, что совсем не удовлетворены своей работой. На удовлетворенность работой больше всего влияют эмоциональная привязанность к своей работе, возможности развития и качество управления.

Результаты показывают, что сотрудники, имеющие возможность делиться отзывами о своей работе внутри организации, более удовлетворены всеми факторами, влияющими на их работу. Такие работники дают высокую оценку своим отношениям с руководством - 4,1 балла из 5. Среди работников, к которым не обращаются для получения обратной связи, этот показатель ниже - 3,5 балла.

По словам партнера исследования и руководителя отдела кадров Elisa Кайи Теэмяги, в трудные и нестабильные времена от работодателя ждут и стабильности, и заботы - чтобы работодатель интересовался, как идут дела у сотрудников.

По оценке Теэмяги, на трудовое благополучие в первую очередь влияет то, сколько внимания руководитель уделяет своим сотрудникам, предоставляется ли им поддержка, соответствующая ожиданиям, возможность заниматься интересной работой, независимость в организации своей работы, и запрашивается ли обратная связь.

Результаты исследования рынка труда показывают, что чаще всего работодатели получают от работников обратную связь в ходе проведения соответствующих опросов. Такую практику отметили около половины респондентов. Четверть опрошенных (26%) заявили, что их работодатели ни разу не обращались к ним для получения отзывов.

- Очень важно, чтобы люди могли общаться со своим руководством лицом к лицу, а не просто ставить галочки в анкете удовлетворенности работой. Однако результаты исследования, проведенного Агентством по исследованию зарплат и порталом вакансий CVKeskus.ee показали, что только 27% респондентов могут дать обратную связь во время общения с руководством, что осталось на том же уровне, что и год назад. Однако, как показал тот же опрос, возможность общаться с руководством мотивирует больше, - отметила Теэмяги.

В исследовании, проведенном Агентством по исследованию зарплат и порталом вакансий CVKeskus.ee, приняли участие 6844 человека.