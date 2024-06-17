Поддержку на модернизацию печного отопления в Ида-Вирумаа получили всего 25 домохозяйств

Средняя сумма поддержки в первом раунде составила 4217 евро.

Мероприятие Министерства климата по обновлению отопительного оборудования для небольших домов софинансируется Европейским фондом регионального развития и призвано улучшить качество воздуха в городах, наиболее пострадавших от отопительного сезона.

В первом раунде владельцы небольших домов могли обратиться за поддержкой на установку и ремонт печи или теплоаккумулирующей печи-камина. Кроме того, была предложена поддержка на подключение к сети централизованного теплоснабжения и, при необходимости, на установку радиаторов и полов с подогревом. Поддержка в основном запрашивалась для установки новых печей, а также для ремонта существующих печей.

В Ида-Вирумаа поддержку получили 25 домохозяйств на сумму чуть более 125 тыс евро. Для сравнения: в Тартуском уезде таких домохозяйств было 97, в Пярнуском - 73.

- Более 600 обновленных систем отопления вносят значительный вклад в улучшение качества воздуха в районах централизованного теплоснабжения. Мы направим деньги, оставшиеся от первого раунда, на второй раунд меры, - сказал Ромарио Сиимер, главный специалист Департамента атмосферного воздуха Министерства климата.

На втором этапе будет возможность установки теплового насоса "воздух-вода", геотермального теплового насоса или печей на дровах или пеллетах. По словам Ромарио Сиймера, второй тур планируется открыть в первой половине августа.

Важно помнить, что когда новая печь будет готова, ее необходимо зарегистрировать в реестре систем отопления. При подключении к централизованному отоплению важно обновить информацию в реестре зданий.