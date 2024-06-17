Министерство климата приняло решение отменить кризисный уровень раннего оповещения о поставках газа, установленный из-за приостановки поставок газа из России в страны Балтии из-за войны на Украине, поскольку ситуация с безопасностью газоснабжения улучшилась.
В Эстонии отменен кризисный уровень запасания газа, введенный из-за войны в Украине
- Управляющий газовой системой Элеринг выступил с предложением объявить пройденным уровень раннего предупреждения кризиса, установленный несколько лет назад, поскольку ситуация с безопасностью газоснабжения улучшилась, - сказал Яанус Уйга, заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Эстония.
По его словам, в Эстонии был проведен ряд мероприятий в различных областях для снижения рисков поставок. Во-первых, было сокращено потребление газа, а переход на альтернативные виды топлива привел к снижению потребления газа с прежнего уровня 5 ТВтч до 3,4 ТВтч в 2023 году.
Во-вторых, в Эстонии созданы два кризисных резерва: стратегический газовый резерв в размере 1 ТВтч в Латвии, управляемый Эстонским резервным центром, и резерв в 130 ГВтч для защищенных потребителей, которым управляет Elering и который покрывает газоснабжение частных потребителей.
В-третьих, к каналу поставок СПГ региона был добавлен финский терминал Inkoo, а в Эстонии созданы приемные мощности плавучего терминала СПГ Pakrineemele. Весь Балтийско-Финляндский регион успешно перешел на поставки СПГ и больше не зависит от российского трубопроводного газа. В конце апреля этого года снова заработал газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, который в октябре 2023 года был разрушен в результате действия внешней силы.
По словам Уйга, терять бдительность все же не стоит. "Нужно постоянно быть готовым к неожиданностям, и необходимо уделять внимание повышению устойчивости газовой системы, чтобы справиться с потенциальными будущими кризисами", - добавил он.
Уровень газового кризиса раннего предупреждения был объявлен в Эстонии, Финляндии и Латвии в мае 2022 года. Причиной стало прекращение поставок балтийского газа из России с начала украинской войны, что сделало актуальным поиск альтернативных каналов поставок. Высокие цены на газ одновременно создали неопределенную ситуацию на газовом рынке всей Европы.
Уровень раннего предупреждения вытекает из постановления Европейского Союза, которое описывает сценарии кризисов в газовом секторе. Согласно постановлению, существует три уровня кризиса, причем раннее предупреждение является самым низким из них и по сути означает, что работе газовой системы уделяется повышенное внимание.
Отмена уровня предупреждения также поддерживает Департамент по конкуренции, который контролирует газовый рынок Эстонии.