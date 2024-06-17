В Эстонии отменен кризисный уровень запасания газа, введенный из-за войны в Украине

- Управляющий газовой системой Элеринг выступил с предложением объявить пройденным уровень раннего предупреждения кризиса, установленный несколько лет назад, поскольку ситуация с безопасностью газоснабжения улучшилась, - сказал Яанус Уйга, заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Эстония.

По его словам, в Эстонии был проведен ряд мероприятий в различных областях для снижения рисков поставок. Во-первых, было сокращено потребление газа, а переход на альтернативные виды топлива привел к снижению потребления газа с прежнего уровня 5 ТВтч до 3,4 ТВтч в 2023 году.

Во-вторых, в Эстонии созданы два кризисных резерва: стратегический газовый резерв в размере 1 ТВтч в Латвии, управляемый Эстонским резервным центром, и резерв в 130 ГВтч для защищенных потребителей, которым управляет Elering и который покрывает газоснабжение частных потребителей.

В-третьих, к каналу поставок СПГ региона был добавлен финский терминал Inkoo, а в Эстонии созданы приемные мощности плавучего терминала СПГ Pakrineemele. Весь Балтийско-Финляндский регион успешно перешел на поставки СПГ и больше не зависит от российского трубопроводного газа. В конце апреля этого года снова заработал газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, который в октябре 2023 года был разрушен в результате действия внешней силы.