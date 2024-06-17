Поздно вечером 16 июня в полицию поступил сигнал о шуме из квартиры на улице Олеви в Кохтла-Ярве, где употребляли алкоголь и слишком громко играла музыка.
В Кохтла-Ярве девушка напала на полицейского при исполнении
Прибывший на место патруль попросил веселящихся быть потише, но 25-летняя женщина не захотела прекращать нарушать общественный порядок и не подчинялась приказам полицейских, поэтому было решено ее задержать.
После этого женщина напала на офицера, исполняющего свои служебные обязанности. Дебоширку задержали.