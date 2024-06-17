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В Кохтла-Ярве девушка напала на полицейского при исполнении

Северное побережье
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

Поздно вечером 16 июня в полицию поступил сигнал о шуме из квартиры на улице Олеви в Кохтла-Ярве, где употребляли алкоголь и слишком громко играла музыка.

Прибывший на место патруль попросил веселящихся быть потише, но 25-летняя женщина не захотела прекращать нарушать общественный порядок и не подчинялась приказам полицейских, поэтому было решено ее задержать.

После этого женщина напала на офицера, исполняющего свои служебные обязанности. Дебоширку задержали.

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