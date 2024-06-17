СВОДКА ПОЛИЦИИ За выходные в полицию несколько раз заявили о домашнем насилии

16 июня в Нарве 49-летний мужчина напал на свою жену. Скорая помощь осмотрела женщину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

16 июня сообщалось о драке в многоквартирном доме на улице Пяхклимяэ в Нарве. Прибывшие в квартиру сотрудники полиции увидели женщину с травмами и вызвали скорую помощь для оказания первой помощи. По подозрению в нанесении телесных повреждений задержан 41-летний мужчина, присутствовавший на месте происшествия. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

15 июня в полицию поступил вызов на улицу Пяхклимяэ в Нарве, где неизвестные избили 38-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

15 июня в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении, расположенном на улице Сомпа в Йыхви, произошел конфликт, в результате которого 33-летний мужчина ударил 31-летнего мужчину. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

14 июня в полицию сообщили, что между мужем и женой возник конфликт во время совместного употребления алкоголя на Таллиннском шоссе в Нарве, в результате которого оба получили ранения. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

14 июня в полицию поступило сообщение о том, что 37-летний мужчина напал на 34-летнюю женщину в квартире в Нарва-Йыэсуу. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.