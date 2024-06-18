В летние каникулы многие школьники ищут работу.
ОДИН ВОПРОС ⟩ На каких работах запрещено использовать несовершеннолетних?
Юрист-консультант Инспекции труда ОЛЕНА СМОЛЬСКА:
- Закон о трудовом договоре устанавливает некоторые ограничения в работе несовершеннолетних. По Закону о трудовом договоре, детям до 7 лет работать запрещено. С детьми в возрасте 7-12 лет можно заключить трудовой договор только для выполнения легких работ в области культурной, художественной, спортивной или рекламной деятельности. Работодатель может заключить трудовой договор с несовершеннолетними 13-14 лет или несовершеннолетними 15-16 лет, на которых распространяется обязательство о всеобуче, и допустить их к работе, если трудовые обязанности не требуют большого физического или психологического напряжения.
Несовершеннолетних запрещено задействовать в работе, связанной с угрозой падения с высоты, а также в работе с механическим резаком, дисковой или ленточной пилой, металлической фрезой и сварочным оборудованием или устройством, работающим под давлением. Запрещены также работы при постоянно низкой или высокой температуре воздуха. Запрещены и работы с угрозой обвала, например работы по сносу, определенные земляные работы и т.д. Подросткам запрещено работать с некоторыми химикалиями. Даже при окраске самой простой доски стоит посмотреть, подходит ли ребенку выдаваемая для работы краска и не содержит ли она запрещенных веществ.