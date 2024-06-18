ОДИН ВОПРОС На каких работах запрещено использовать несовершеннолетних?

- Закон о трудовом договоре устанавливает некоторые ограничения в работе несовершеннолетних. По Закону о трудовом договоре, детям до 7 лет работать запрещено. С детьми в возрасте 7-12 лет можно заключить трудовой договор только для выполнения легких работ в области культурной, художественной, спортивной или рекламной деятельности. Работодатель может заключить трудовой договор с несовершеннолетними 13-14 лет или несовершеннолетними 15-16 лет, на которых распространяется обязательство о всеобуче, и допустить их к работе, если трудовые обязанности не требуют большого физического или психологического напряжения.