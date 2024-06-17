В Нарве задержали переплывших реку иностранцев

В ночь на пятницу в 1:40 внимательный человек сообщил, что через реку Нарва из России в Эстонию вплавь переправляются двое. На место сразу же прибыл пограничный патруль, завидев которого один из пересекающих границу поплыл обратно в Россию, второго пограничники задержали в реке.

По словам начальника бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, пограничники сразу же проверили окрестности, и вскоре в городе были пойманы еще трое иностранцев, которые также нелегально проникли в Эстонию.

- Этот случай ясно показывает, что приграничное сообщество и каждая дополнительная пара глаз и ушей помогают в охране границы. И в этот раз нам удалось действовать оперативно и поймать нарушителей границы благодаря наблюдательному человеку, который, заметив подозрительную активность, сразу же сообщил нам об этом. Мы ежедневно общаемся с местными жителями и обмениваемся необходимой информацией, вместе обеспечиваем, чтобы в нашу страну попадали только те, кто имеет на это право, - заявил руководитель бюро пограничной охраны.

Ээрик Пургель добавил, что выявление незаконных пересечений границы станет более эффективным по мере строительства границы. "Границу охраняют люди, и полностью развитая пограничная инфраструктура с техникой и людьми образует единое целое. Дополнительное техническое наблюдение и обзор происходящего на участке границы дают возможность вовремя отреагировать на события и оказаться с достаточными силами в нужном месте и в нужное время, чтобы предотвратить нелегальное пересечение границы также более крупными группами", - сказал руководитель бюро пограничной охраны.

Для выяснения обстоятельств четверо иностранцев были доставлены в Нарвское отделение полиции. По предварительной информации, они из Южной Азии, однако документов у иностранцев при себе не оказалось.