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Идея Вирумааского геопарка затухла, потому что не нашлось лидера

Кюлли Крийс
, журналист
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Для реализации идеи геопарка необходимо разработать продукты для продажи туристам.
Для реализации идеи геопарка необходимо разработать продукты для продажи туристам. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Стратегия развития Вирумааского геопарка, разработанная пять лет назад по инициативе уездного союза самоуправлений, позднее нашла отражение лишь в программе развития уезда.

- Геопарки по всему миру созданы для подчеркивания ценности регионов, представляющих геологический интерес, - объяснял в начале 2019 года Калев Каллеметс, тогдашний заместитель директора Эстонской геологической службы. - В понимании ЮНЕСКО такие объекты квалифицируются как геопарки, если представляют международный интерес, жизнеспособны в экономическом отношении и создают дополнительные ценности для местной общины. Нам самим этот сланцевый ландшафт может казаться сущим наказанием, однако в международном понимании сланец и возникший в результате его длительного использования ландшафт уникальны. Плюс к тому глинт, где слой за слоем залегают нетронутые геологические пласты. А также девственные долины, Сакаский и Нарвский каньоны. Все это достойно гораздо лучшего экспонирования в реальной природе, а не только где-то в музее.

- Геопарк создает возможность активнее развивать щадящий природу туризм, - сказала в то же время советник Министерства окружающей среды по информированности в области окружающей среды Аста Туусти, которая разработала первый концептуальный план Вирумааского геопарка.

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