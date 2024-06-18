Идея Вирумааского геопарка затухла, потому что не нашлось лидера

- Геопарки по всему миру созданы для подчеркивания ценности регионов, представляющих геологический интерес, - объяснял в начале 2019 года Калев Каллеметс, тогдашний заместитель директора Эстонской геологической службы. - В понимании ЮНЕСКО такие объекты квалифицируются как геопарки, если представляют международный интерес, жизнеспособны в экономическом отношении и создают дополнительные ценности для местной общины. Нам самим этот сланцевый ландшафт может казаться сущим наказанием, однако в международном понимании сланец и возникший в результате его длительного использования ландшафт уникальны. Плюс к тому глинт, где слой за слоем залегают нетронутые геологические пласты. А также девственные долины, Сакаский и Нарвский каньоны. Все это достойно гораздо лучшего экспонирования в реальной природе, а не только где-то в музее.