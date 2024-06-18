Проживающий в России гражданин Франции, который был оштрафован на границе в Нарве за демонстрацию георгиевской ленточки, обжаловал наказание в суде, утверждая, будто данный символ является символом освобождения Эстонии, а также потребовал возмещения причиненного ему морального ущерба. Однако возмещения он не получил.
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Оштрафованный в Нарве за георгиевскую ленточку француз требовал от Эстонии изрядного возмещения ущерба
Проживающий в России и имеющий двойное, российско-французское гражданство Erwan-Yannic Autesserre прибыл на автомобиле из России на границу в Нарве 16 марта этого года. Во время проверки документов чиновник погранслужбы заметил на зеркале его автомобиля георгиевскую ленточку, являющуюся в Эстонии запрещенным символом. Мужчину попросили убрать ленточку, и француз согласился на быстрое производство, в ходе которого получил штраф в размере 400 евро. Когда он убрал ленточку и выбросил в мусорный ящик, его пропустили в Эстонию, где он должен был зарегистрировать автомобиль.