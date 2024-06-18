Оштрафованный в Нарве за георгиевскую ленточку француз требовал от Эстонии изрядного возмещения ущерба

Проживающий в России и имеющий двойное, российско-французское гражданство Erwan-Yannic Autesserre прибыл на автомобиле из России на границу в Нарве 16 марта этого года. Во время проверки документов чиновник погранслужбы заметил на зеркале его автомобиля георгиевскую ленточку, являющуюся в Эстонии запрещенным символом. Мужчину попросили убрать ленточку, и француз согласился на быстрое производство, в ходе которого получил штраф в размере 400 евро. Когда он убрал ленточку и выбросил в мусорный ящик, его пропустили в Эстонию, где он должен был зарегистрировать автомобиль.

У георгиевской ленточки были разные значения

Erwan-Yannic Autesserre утверждал в уездном суде, будто не знал, что георгиевская ленточка в Эстонии запрещена, ведь этот использовавшийся в качестве орденской ленточки символ отмечает и вовсе победу над нацизмом, и к тому же Эстонию вообще не должны касаться события в Украине.

Суд решил следующее: "Лицо, над которым велся процесс, публично демонстрировало символ оккупировавшего Эстонскую Республику тоталитарного режима (георгиевскую ленточку), который вновь стали использовать во время Второй мировой войны в советских военных наградах, символизировавших победу во Второй мировой войне. Эту же комбинацию цветов опять стали использовать в качестве символа российского патриотизма в начале 2000-х годов в России, а также вновь стали использовать ее в цветах орденских лент. Впоследствии георгиевскую ленточку использовали в качестве символа поддержки происходящих в Украине событий и российской агрессии. Являвшееся фигурантом процесса лицо не представило суду каких-либо доказательств того, что у него имелись достойные награды деяния в России, которые могли бы стать оправданием демонстрации такой символики".