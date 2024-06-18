Партия EKRE, конгресс которой состоялся в Йыхвиском концертном доме в минувшее воскресенье, сделала одной из своих основных тем борьбу против зеленого поворота и обещание вернуть времена расцвета сланцевой промышленности. Однако в Ида-Вирумаа, где такая позиция должна быть популярной после исчезновения тысяч рабочих мест в результате европейской климатической политики, это не принесло успеха на выборах. Результат выборов не слишком далек от другой крайности - зеленых, которые едва перевалили за ноль.
Где остаются избиратели EKRE в Ида-Вирумаа?
На состоявшихся недавно выборах в Европейский парламент EKRE набрала лишь 6 процентов голосов, - результат того же порядка, что и у Партии реформ, которая является основным объектом критики EKRE. Если оставить в стороне Центристскую партию и Айво Петерсона, игравших в высшей лиге на выборах в Ида-Вирумаа, то в так называемой премьер-лиге EKRE явно отстала и от "Isamaa", и от соцдемов, набравших 12 процентов голосов.
На предыдущих выборах в Ида-Вирумаа дела у EKRE обстояли не лучше: на выборах в Рийгикогу 2023 года партия набрала чуть более 8 процентов, а на местных выборах 2021 года - всего 4 процента. Отдельные кандидаты оказались избраны только в Йыхви и Алутагузе.
Одной из причин может быть то, что привело и к нынешнему внутреннему конфликту в EKRE, то есть вопрос о том, возможно ли с помощью прежней политики влиять на политику в Эстонии. Избирателей, разделяющих взгляды EKRE, может быть больше, чем показывают результаты выборов, но они воздерживаются от голосования, поскольку не верят, что этой партии удастся прийти к власти.
Лидер EKRE Мартин Хельме в начале года сказал в интервью "Северному побережью", что партия должна быть настолько сильной и влиятельной, чтобы другие начали с ней считаться. Недавний конгресс и высказанные на нем мысли не увеличивают вероятность возникновения такой ситуации в ближайшем будущем.