Где остаются избиратели EKRE в Ида-Вирумаа?

На состоявшихся недавно выборах в Европейский парламент EKRE набрала лишь 6 процентов голосов, - результат того же порядка, что и у Партии реформ, которая является основным объектом критики EKRE. Если оставить в стороне Центристскую партию и Айво Петерсона, игравших в высшей лиге на выборах в Ида-Вирумаа, то в так называемой премьер-лиге EKRE явно отстала и от "Isamaa", и от соцдемов, набравших 12 процентов голосов.

На предыдущих выборах в Ида-Вирумаа дела у EKRE обстояли не лучше: на выборах в Рийгикогу 2023 года партия набрала чуть более 8 процентов, а на местных выборах 2021 года - всего 4 процента. Отдельные кандидаты оказались избраны только в Йыхви и Алутагузе.

Одной из причин может быть то, что привело и к нынешнему внутреннему конфликту в EKRE, то есть вопрос о том, возможно ли с помощью прежней политики влиять на политику в Эстонии. Избирателей, разделяющих взгляды EKRE, может быть больше, чем показывают результаты выборов, но они воздерживаются от голосования, поскольку не верят, что этой партии удастся прийти к власти.

Лидер EKRE Мартин Хельме в начале года сказал в интервью "Северному побережью", что партия должна быть настолько сильной и влиятельной, чтобы другие начали с ней считаться. Недавний конгресс и высказанные на нем мысли не увеличивают вероятность возникновения такой ситуации в ближайшем будущем.