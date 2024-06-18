Из более известных ида-вируских членов EKRE о выходе из партии подумывает Рихо Брейвель

Разыгравшееся на последней неделе в EKRE "роение" до сих пор не затрагивало членов Ида-Вируского регионального отделения партии, однако из наиболее известных местных партийцев о выходе из EKRE подумывает вступивший в партию в 2018 году и годом позже избранный также в Рийгикогу Рихо Брейвель, бывший также ида-вируским уездным старейшиной и пару десятилетий отслуживший в погранохране. Сейчас Брейвель является членом Йыхвиского волостного собрания.