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Из более известных ида-вируских членов EKRE о выходе из партии подумывает Рихо Брейвель

Эрик Гамзеев
, журналист
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Бывший член Рийгикогу и ида-вируский уездный старейшина, а также нынешний член Йыхвиского волостного собрания Рихо Брейвель сказал, что в ближайшие недели решит, останется в EKRE или нет.
Бывший член Рийгикогу и ида-вируский уездный старейшина, а также нынешний член Йыхвиского волостного собрания Рихо Брейвель сказал, что в ближайшие недели решит, останется в EKRE или нет. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Из более известных ида-вируских членов EKRE о выходе из партии подумывает Рихо Брейвель, собирающийся принять решение в ближайшие недели.

Разыгравшееся на последней неделе в EKRE "роение" до сих пор не затрагивало членов Ида-Вируского регионального отделения партии, однако из наиболее известных местных партийцев о выходе из EKRE подумывает вступивший в партию в 2018 году и годом позже избранный также в Рийгикогу Рихо Брейвель, бывший также ида-вируским уездным старейшиной и пару десятилетий отслуживший в погранохране. Сейчас Брейвель является членом Йыхвиского волостного собрания.

МАРТИН ХЕЛЬМЕ:

- Важно понять, что теперь воздух очистился и конфликт остался решительно позади.

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