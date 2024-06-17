Тийт Рийcало: предприниматели торопятся инвестировать в Ида-Вирумаа

- Гранты Фонда справедливого перехода - двигатель трансформации промышленности и бизнеса в Ида-Вирумаа. Можно сказать, что принятое в прошлом году решение об изменении условий фонда оправдало себя. Предприниматели явно заинтересованы в инвестировании в Ида-Вирумаа. Хорошим примером является мера поддержки крупных инвестиций ÕÜF, где объем проектов в процессе в настоящее время превышает объем меры поддержки. Можно сказать, что заинтересованные в мере поддержки предприниматели, которые еще не обозначили себя, обязательно должны сделать это в ближайшее время. Реализация всех проектов фонда означает новые инвестиции на сумму более полумиллиарда евро и более тысячи новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, - заявил министр экономики и информационных технологий Тийт Рийcало.

Бизнес-меры Фонда справедливого перехода разделены на три категории: масштабные инвестиционные меры в размере 153 миллионов евро, из которых принято решение о финансировании на 61,5 миллиона евро; инвестиционная поддержка малых и средних предприятий – 15 миллионов евро, из которых принято решение о финансировании на 3,96 миллиона евро; поддержка наукоемкой деятельности на сумму 25 млн евро, из них одобрены проекты на 4,7 млн ​​евро.

- Если крупных инвестиционных проектов и проектов в работе больше или столько же, сколько в бюджете, темпы подачи заявок на наукоемкие инвестиции будут скромнее. Больше инвестиций делается в основной капитал, но не столько в интеллектуальную собственность. Однако исследования, разработки и разработка продуктов играют важную роль в обеспечении долгосрочного роста компаний. У нас есть хорошая возможность поддержать такую ​​деятельность, и поэтому я призываю предпринимателей активно использовать поддержку исследований, - добавил министр Рийсало.

В понедельник министр посетил Силламяэ и Кохтла-Ярве, где встретился с представителями Viru Keemia Group и представителем правительства Ида-Вирумаа Яанусом Пурга. Кроме того, министр встретился с представителями городской управы и предпринимателями Силламяэ.

Во вторник запланированы встречи в Нарве для ознакомления с планами строительства в Нарве четырехзвездочного отеля Vaba Lava и встречи с представителями компании Bug Box, планирующей строительство полностью автоматического завода в Нарве, который будет производить животный белок из сверчков на экспорт. Планируется также посещение компании Fortaco.