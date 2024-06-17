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Департамента транспорта поднимет пошлины за свои услуги

Северное побережье
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Полоса общественного транспорта
Полоса общественного транспорта Фото: Bez Tabu

С 1 июля вырастут госпошлины за ряд услуг Департамента транспорта, которые не менялись больше десяти лет, сообщает RusPostimees.

Действующие суммы больше не покрывают расходы на работу департамента.

В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы округляли до целого числа после введения евро. До этого тарифы менялись в 2009 году.

Министерство финансов и приняло решение пересмотреть закон о пошлинах и сборах в 2023 году. Большинство изменений вступят в силу 1 июля 2024 года.

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Экономика
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