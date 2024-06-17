С 1 июля вырастут госпошлины за ряд услуг Департамента транспорта, которые не менялись больше десяти лет, сообщает RusPostimees.
Департамента транспорта поднимет пошлины за свои услуги
Действующие суммы больше не покрывают расходы на работу департамента.
В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы округляли до целого числа после введения евро. До этого тарифы менялись в 2009 году.
Министерство финансов и приняло решение пересмотреть закон о пошлинах и сборах в 2023 году. Большинство изменений вступят в силу 1 июля 2024 года.