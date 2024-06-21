В ситуации, когда экономика падает уже почти три года, введение нового налога - очень неправильный шаг. Он тотально неверен, потому что еще больше придавит экономику. Мы являемся в Евросоюзе и Европе единственным государством, где экономика падает, и каждый шаг правительства, в том числе этот нынешний, усиливает данный экономический спад.
Андрей Коробейник: Автоналог еще больше придавит экономику
Можно, конечно, думать, будто налог на имущество, когда богатые люди платят больше, мог бы в какой-то мере спасти госбюджет. Однако нынешний автоналог, по которому мы здесь будем голосовать через несколько минут, больнее всего ударит не по тем, у кого дорогие автомобили, а по людям победнее, по тем, кто живет на селе, по многодетным семьям и по людям с ограниченными возможностями. Именно такой налог предложен коалицией и вот так замечательно сюда дорожным катком на третье чтение доставлен.
Канцлер права обращала внимание на то, что в случае автоналогов надо взвесить, позволят ли такие ставки налога содержать автомобиль проживающим на селе людям или людям с ограниченными возможностями. Центристская фракция внесла соответствующие предложения о поправках. Эти предложения были объединены с десятками и сотнями других предложений о поправках, и по ним проголосовать здесь в зале не удалось. Люди с ограниченными возможностями, о которых в Конституции написано, что они должны находиться под особой опекой государства, остались без льгот. Единственная льгота, которая предусмотрена для них нынешним автоналогом, это льгота на специально переоборудованный автомобиль, которым пользуются очень немногие люди с ограниченными возможностями. Те же, кто ездит на обычном автомобиле, остаются без льготы.
"Автоналог больнее всего ударит не по тем, у кого дорогие автомобили, а по людям победнее, по тем, кто живет на селе, по многодетным семьям и по людям с ограниченными возможностями".Андрей Коробейник, член Рийгикогу, Центристская партия
Проживающим на селе людям автомобиль нужен для того, чтобы попасть в магазин или отвезти детей в школу. Вдобавок к автоналогу правительство отменило бесплатный проезд на автобусах уездных линий. То есть, по сути, правительство предприняло два шага подряд в направлении того, чтобы люди на селе просто не жили. Потому что, например, в Пярнумаа вдобавок к тому, что автобусный билет стоит денег, очень во многих местах можно проехать на автобусе раз в день: сначала в одном направлении, в уездный центр, а потом обратно. То есть выбор в том, поедешь ты на этом автобусе или нет, а не в том, в какое время ты поедешь. И теперь может случиться так, что единственный имеющийся у семьи автомобиль станет слишком дорогим удовольствием и людям выгоднее будет переехать в Таллинн, вместо того чтобы оставаться жить в сельском регионе.
Центристская фракция с таким подходом, конечно, не согласна. Этот закон неверен как по содержанию, так и по правилам производства. Мы вносили предложения по существу, мы не воспользовались возможностями обструкции, мы не брали здесь перерывы, мы не вносили предложения о поправках, не содержащие конкретных мыслей. Мы вносили предложения о поправках, предлагающие льготы для различных групп, однако ни одно из этих предложений здесь в зале до отдельного голосования не дошло.
Я прошу президента не объявлять этот закон, и мы обратимся в суд, чтобы суд смог оценить соответствие Закона об автоналоге Конституции.