Андрей Коробейник: Автоналог еще больше придавит экономику

Проживающим на селе людям автомобиль нужен для того, чтобы попасть в магазин или отвезти детей в школу. Вдобавок к автоналогу правительство отменило бесплатный проезд на автобусах уездных линий. То есть, по сути, правительство предприняло два шага подряд в направлении того, чтобы люди на селе просто не жили. Потому что, например, в Пярнумаа вдобавок к тому, что автобусный билет стоит денег, очень во многих местах можно проехать на автобусе раз в день: сначала в одном направлении, в уездный центр, а потом обратно. То есть выбор в том, поедешь ты на этом автобусе или нет, а не в том, в какое время ты поедешь. И теперь может случиться так, что единственный имеющийся у семьи автомобиль станет слишком дорогим удовольствием и людям выгоднее будет переехать в Таллинн, вместо того чтобы оставаться жить в сельском регионе.