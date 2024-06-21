Кому бы понравилось повышение налогов? Наверняка не налогоплательщику, и уж подавно не политикам, которые с гораздо большим удовольствием набирали бы популярность посредством снижения налогов. Поверьте мне, что с гораздо большим удовольствием налоги снижают, как мы уменьшаем налоги с людей со средней зарплатой, отменяя налоговый горб. К сожалению, насколько бы горькой ни была эта пилюля, некоторые другие налоги придется повысить.
Аннели Аккерманн: Налог на моторные транспортные средства подправят и сделают еще более приемлемым
Цель налога на моторные транспортные средства, как и любого другого налога, - собирать доходы в госбюджет. Позиция госбюджета нуждается в улучшении настолько, что применить необходимо оба инструмента - как урезание расходов, так и увеличение доходов. Мы здесь, в Рийгикогу, смогли сделать налог на моторные транспортные средства более терпимым, нежели он выглядел, когда его нам представили.
У налога на моторные транспортные средства есть признаки как налога на имущество, то есть его платят даже тогда, когда транспортным средством в данный момент не пользуются, так и признаки экологического налога, целью которого является побудить людей использовать менее загрязняющие и более легкие транспортные средства. Также поощряется наиболее полное использование транспортных средств.
Изменения налога на моторные транспортные средства исходили из трех источников. Во-первых, из замечаний Еврокомиссии, во-вторых, из предложений групп по интересам, в-третьих, из поданных фракциями Рийгикогу предложений, каковых было 831, в большинстве из которых предлагалось изменить условия налога на моторные транспортные средства и сделать ставки налога более благоприятными для налогоплательщика. Хотя ни одно из этих предложений о поправках не дошло непосредственно до голосования в зале парламента, проект все же двигался в этом направлении. В этом смысле я не совсем согласна с критикой оппозиции.
Самое большое принципиальное изменение исходило из замечания Еврокомиссии, что применение регистрационного сбора только при первичной регистрации в Эстонии может привести к дискриминации автомобилей, привезенных из других стран-членов, поскольку подход к отечественным автомобилям был бы более благоприятным, чем к импортным. Изначально правительство хотело собирать налог на моторные транспортные средства в размере 0,5 процента ВВП и освободить уже ввезенные в страну автомобили от регистрационного сбора при смене владельца. Правительству пришлось изменить план и отказаться от освобождения от регистрационного сбора при смене владельца уже ввезенных в страну автомобилей на основании договора о функционировании Евросоюза, который гарантирует среди прочего свободу движения товаров, что означало расширение налоговой базы.
Сумма налога, которую хотят собирать с помощью налога на моторные транспортные средства, не была увеличена, вместо этого решили снизить ставки налога и смягчить условия, что тоже было общим направлением предложений оппозиции о поправках.
Налог на моторные транспортные средства стал тогда более терпимым для налогоплательщика с разных точек зрения. Во-первых, снизили ставки регистрационного сбора. Это касается всех транспортных средств категории M и N. При вывозе за границу есть возможность получить обратно сумму регистрационного сбора за автомобиль в возрасте до 10 лет, чтобы регистрационный сбор не увеличивал цену.
Конечно, я полностью понимаю автопродавцов, что регистрационный сбор делает автомобиль более дорогим, вынуждает людей покупать меньше автомобилей и влияет на бизнес по продаже автомобилей. Хочу также уточнить, что Урмас Рейнсалу ошибся в своей речи на втором чтении и в написанной на ее основании статье, вышедшей в "Postimees". Он ошибся в том, что регистрационный сбор придется платить при каждой смене владельца, что будет увеличивать цену. Это неправда. Регистрационный сбор накапливаться не будет.
Итак, годовой налог на моторные транспортные средства уменьшился для всех транспортных средств категорий M и N. Возрастной коэффициент будет действовать для всех транспортных средств, что было предложением предпринимателей. Это решает проблему тех коллекционеров старых автомобилей, которые хранят свои транспортные средства в собственности юридических лиц. Караваны не будут получать больший налог за размер. Это было их проблемой и пожеланием.
Для юридических лиц продолжит действовать возрастной коэффициент. Лизингополучатель не должен платить регистрационный сбор при выкупе машины, как не должен платить его и наследник при получении наследства. Регистрационный сбор вносится при перепродаже, то есть при следующей смене владельца.
"Цель налога на моторные транспортные средства, как и любого другого налога, - собирать доходы в госбюджет".Аннели Аккерманн, председатель финансовой комиссии Рийгикогу, Партия реформ
По-моему, все это важные шаги, сделанные навстречу налогоплательщику. Я не могу согласиться с утверждением, что налог на моторные транспортные средства каким-то образом направлен против собственности и при этом забывается, что собственность неприкосновенна. Для того чтобы собственность была неприкосновенной, Эстония должна быть независимой и защищенной. В Эстонии должен действовать правопорядок, должны быть построены дороги, действовать инфосистемы и регулирование дорожного движения, а для всего этого надо собирать налоги.
По-моему, старые автомобили с черными номерными знаками могли бы получить освобождение от налога, так же как автомобили зарубежных представительств, стран НАТО и их структур. Их в Эстонии довольно мало. И этот черный номерной знак означает, что это аутентично отреставрированные автомобили, имеющие историческую ценность.
Во-вторых, часть налога на моторные транспортные средства могла бы поступать через фонд выравнивания в самоуправления с редким заселением, чтобы поддержать основанный на потребности общественный транспорт, школьный транспорт или возможность каким-то иным образом доезжать до удаленных регионов, куда нет смысла пускать общественный транспорт.
И в-третьих, о чем уже дал понять министр финансов, это вопрос компенсаций предприятий за использование работниками личных автомобилей, увеличение размеров компенсаций, ведь людям приходится ездить на работу иной раз довольно далеко.
Я думаю, что налог на моторные транспортные средства еще подправят и он станет еще лучше, но уже сейчас он довольно хорош.