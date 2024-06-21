Аннели Аккерманн: Налог на моторные транспортные средства подправят и сделают еще более приемлемым

Цель налога на моторные транспортные средства, как и любого другого налога, - собирать доходы в госбюджет. Позиция госбюджета нуждается в улучшении настолько, что применить необходимо оба инструмента - как урезание расходов, так и увеличение доходов. Мы здесь, в Рийгикогу, смогли сделать налог на моторные транспортные средства более терпимым, нежели он выглядел, когда его нам представили.

У налога на моторные транспортные средства есть признаки как налога на имущество, то есть его платят даже тогда, когда транспортным средством в данный момент не пользуются, так и признаки экологического налога, целью которого является побудить людей использовать менее загрязняющие и более легкие транспортные средства. Также поощряется наиболее полное использование транспортных средств.

Изменения налога на моторные транспортные средства исходили из трех источников. Во-первых, из замечаний Еврокомиссии, во-вторых, из предложений групп по интересам, в-третьих, из поданных фракциями Рийгикогу предложений, каковых было 831, в большинстве из которых предлагалось изменить условия налога на моторные транспортные средства и сделать ставки налога более благоприятными для налогоплательщика. Хотя ни одно из этих предложений о поправках не дошло непосредственно до голосования в зале парламента, проект все же двигался в этом направлении. В этом смысле я не совсем согласна с критикой оппозиции.