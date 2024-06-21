Рийгикогу одобрил введение налога на моторные транспортные средства

Первую часть владелец моторного транспортного средства оплачивает ежегодно за транспортное средство, внесенное в регистр дорожного движения. Ставка налога на моторные транспортные средства будет состоять из базовой части, удельных выбросов CO2 и полной массы. Во-вторых, будет введена плата за регистрацию моторного транспортного средства, которая взимается при внесении легковых автомобилей и фургонов в регистр дорожного движения.

Цель нового налога - побудить людей при покупке нового автомобиля делать выбор в пользу более экологичного варианта, а также способствовать использованию старых автомобилей до завершения срока эксплуатации. По сравнению с действующими ценами, налог повысит стоимость покупки и владения автомобилями на 5-15%.

Согласно закону, от уплаты налога на моторные транспортные средства и внесения платы за регистрацию будут освобождены специальный транспорт; принадлежащие частным лицам транспортные средства, переоборудованные или предназначенные для использования людьми с ограниченными возможностями, и транспортные средства иностранных представительств в соответствии с международными договорами. Согласно закону, сбором налога на моторные транспортные средства будет заниматься Налогово-таможенный департамент, в то время как плату за регистрацию будет взимать Департамент транспорта.

Плату за регистрацию необходимо также вносить при первой смене владельца транспортного средства, если плата за регистрацию этого автомобиля ранее не была внесена. Размер платы за регистрацию в среднем составит менее 10% приблизительной стоимости автомобиля. Ставки платы за регистрацию будут повышены в 2028 и в 2031 годах.

Плату за регистрацию не потребуется вносить в случае, если автомобиль выкупается у лизинговой компании и регистрируется на свое имя. Плата также не взимается при регистрации на свое имя автомобиля, полученного в наследство. В этих случаях плата за регистрацию взимается в случае следующей сделки продажи. В отношении вывозимых из страны транспортных средств, возраст которых не превышает 10 лет, можно ходатайствовать о возвращении платы за регистрацию. Размер регистрационной платы и налога на моторные транспортные средства сокращается в зависимости от возраста транспортного средства. Это касается легковых автомобилей и фургонов как физических, так и юридических лиц.

За принятие закона проголосовали 57, против - 28 депутатов Рийгикогу.