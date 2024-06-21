Президент Алар Карис в годовщину депортации: мы оказались сильнее зла

До тех пор, пока рядом с Евросоюзом и НАТО простирается тоталитаризм, никто не может чувствовать себя уверенно. Это наша печальная действительность. Однако мы знаем, что ни мы сами, ни кто-либо из наших союзников не одиноки, что мы вместе находимся в состоянии готовности.

Безопасность Эстонии нельзя рассматривать в отдельности от безопасности Германии или Швеции, так же как безопасность Германии или Швеции нельзя рассматривать отдельно от нашей безопасности. Такую Европу мы защищали и будем защищать, а также должны каждый день работать во имя нее. Нашей общей страховкой является демократическая Европа, сообща защищающая своих членов.

Дорогая Хелве-Эста Силламаа, вы вспоминали, что вашей любимой игрой в Сибири была игра в поездку домой. Вы играли будто в нечто недостижимое, однако на самом деле в этой игре имелось самое важное - мечта. Мечты и надежды поддерживали в живых тысячи депортированных на чужбину и заключенных в лагеря и тюрьмы. У многих надежда угасла в сибирских лагерях или деревнях-поселениях. Но, к счастью, там было также много тех, благодаря мечтам и надеждам которых, благодаря стойкости которых Эстония вновь стала свободным государством.

Зло пыталось подчинить нас, заглушить наши мысли и голос. Однако это зло потерпело неудачу. Даже в самые мрачные годы в душе многих, более или менее скрыто, жила мечта о своей Эстонии, о своем сине-черно-белом флаге, о своем языке и книгах на этом языке. Мечта о свободном будущем.

Эта национальная мысленная корневая система, национальная ДНК помогли нам выстоять и пережить злое время. В конце концов мы оказались сильнее зла. Поможем теперь в этом и Украине.