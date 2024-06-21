Наталья Абрамова: "Мама была против, но я не послушалась"

Наталья Абрамова считает этот танцевальный "Оскар" самым значительным достижением в своей преподавательской карьере. Фото: Erakogu

"Загадка" - это большая семья

Танцевальный коллектив "Загадка" был создан при Кохтла-Ярвеском Доме творчества в 1999 году. Вместе с руководителем Мариной Равлусевич начали свой танцевальный путь семь воспитанников, сейчас коллектив вырос до 120 учеников. Около семи лет назад к ней присоединилась хореограф Наталья Абрамова. Два года назад, когда создатель коллектива ушла на заслуженный отдых, Наталья взяла бразды правления в свои руки, и биография "загадочных" танцоров продолжается.

Коллектив постоянно развивается, танцоры открывают для себя новые горизонты в различных танцевальных направлениях, сотрудничая с известными хореографами Эстонии: Керстин Лызлова (детский танец), Мария Калько (тренер по акробатике), Тайво Альясте (эстонский народный танец), Лиза Попова (джаз и джаз-модерн), Юлия Конева и Мерилин Круберг (контемпорари), Наталья Шабарчина и Маркус Монак (экспериментал).

"Загадка" участвует во многих республиканских и международных конкурсах. Только в этом учебном году завоевала 63 награды: 19 первых мест, 17 вторых, 10 третьих, 5 четвертых, 3 пятых и 2 шестых места. Коллекцию наград пополнили также семь специальных премий и гран-при международного фестиваля.