В этом году на конкурсе "Karika аasta тantsu аuhinnad" (KATA) три хореографа из всей страны получили награды за вклад в танцевальную культуру на региональном уровне, один из так называемых танцевальных "Оскаров" вручили Наталье Абрамовой, руководителю танцевального коллектива "Загадка". Танцы для нее не просто любимая работа, а дело, без которого она не представляет себя с самого детства. Когда мечты сбываются - жизнь удалась. Об этом мы поговорили после весеннего концерта, которым танцоры отметили свой четвертьвековой юбилей.
Наталья Абрамова: "Мама была против, но я не послушалась"
"Загадка" - это большая семья
Танцевальный коллектив "Загадка" был создан при Кохтла-Ярвеском Доме творчества в 1999 году. Вместе с руководителем Мариной Равлусевич начали свой танцевальный путь семь воспитанников, сейчас коллектив вырос до 120 учеников. Около семи лет назад к ней присоединилась хореограф Наталья Абрамова. Два года назад, когда создатель коллектива ушла на заслуженный отдых, Наталья взяла бразды правления в свои руки, и биография "загадочных" танцоров продолжается.
Коллектив постоянно развивается, танцоры открывают для себя новые горизонты в различных танцевальных направлениях, сотрудничая с известными хореографами Эстонии: Керстин Лызлова (детский танец), Мария Калько (тренер по акробатике), Тайво Альясте (эстонский народный танец), Лиза Попова (джаз и джаз-модерн), Юлия Конева и Мерилин Круберг (контемпорари), Наталья Шабарчина и Маркус Монак (экспериментал).
"Загадка" участвует во многих республиканских и международных конкурсах. Только в этом учебном году завоевала 63 награды: 19 первых мест, 17 вторых, 10 третьих, 5 четвертых, 3 пятых и 2 шестых места. Коллекцию наград пополнили также семь специальных премий и гран-при международного фестиваля.
- Вы - руководитель одного из самых больших коллективов в городе. Судя по достижениям, очень успешного. Как начинался ваш собственный путь в этом искусстве?
- В третьем классе пришла в "Озорницы" к Валентине Александровне Троон, кружок работал в Доме пионеров, так тогда назывался Дом творчества. В тайне от родителей, потому что очень хотела танцевать, а они были против: я училась в музыкальной школе, и думали, что танцы будут мешать. Но позже смирились и, надеюсь, убедились, что все наоборот: чем больше занят, тем больше самодисциплина.
Люблю вспоминать и рассказывать своим ученикам о том, что когда выучила первый танец, в котором участвовали 12 человек, и должны были его показать, меня в него даже не поставили...
- Это не вызвало разочарования?
- Скорее, наоборот, стремление доказать, что могу. Не убило желания даже то, что долгое время меня ставили в последнюю линию, танцоры знают, что лучшие всегда впереди. На самом деле не потому, что я хуже других танцевала, а из-за роста, была высокая. Когда стала постарше, "вылезла" вперед - очень хорошо крутила и кидала ноги, во всех танцах мне давали соло. Вывод: никогда не надо сдаваться!
В "Озорницах" можно было заниматься до восьмого класса, но я тогда не мыслила себя без танцев, уже в шестом классе поставила свой первый танец - исполняли дуэтом с Мариной Кругликовой. К слову, она тоже до сих пор танцует в группе взрослых "Леди дэнс".
После "Озорниц" перешла в коллектив Елены и Станислава Беть, которые не только полностью раскрыли мои таланты, но и сподвигли поступать на хореографа. Мама была категорически против, считая, что инженер - это настоящая профессия, а "дрыгать ногами много ума не надо". Бети приехали к нам домой и убедили, что танцы - это мое и надо развиваться в этом направлении. В конце концов она сказала: "Делай что хочешь, это твоя жизнь...".
- Мечты сбылись?
- Да. С тех пор всегда танцую. Поступила и закончила Санкт-Петербургское культурно-просветительное училище. Еще во время учебы пробовалась в разные профессиональные коллективы, даже прошла кастинг в знаменитый ансамбль песни и пляски имени Александрова, что было совсем не просто. Но взяли, не каждый может сделать 32 поворота с поджатыми ногами не сходя с места!
- Удалось поработать со звездами?
- Нет, потому что пошла на кастинг на спор с подругами по училищу. В то время студентам было строго запрещено где-то танцевать во время учебы, за это могли даже исключить. После учебы были разные возможности, но обстоятельства заставили вернуться на родину. О чем, кстати, ни дня не пожалела.
- Нашла себя здесь?
- Именно. Потому что всегда была востребованна. Сначала работала в Кохтла-Ныммеском народном доме, вела взрослую шоу-группу при управлении торговли - тогда художественная самодеятельность была в моде, часто приглашали на разовые постановки в производственные и другие коллективы. Мне всегда нравилось работать со взрослыми, и даже не думала, что когда-то приду преподавать в детский коллектив.
- Как же это случилось?
- Моя дочь танцевала в ансамбле "Радость" у Елены Ковтун, стала помогать. Позже пригласили работать в Кохтла-Ярвеский центр культуры. Так и осталась с "Радостью" на десять лет, но все равно в основном занималась со старшими.
Около семи лет назад руководитель "Загадки" Марина Равлусевич уговорила прийти к ним, наверное, здесь впервые стала заниматься с маленькими танцорами.
Был опыт работы с фигуристами - готовила массовые постановки на показательные выступления. Для этого и сама встала на лед, хотя немного кататься и раньше умела, но по-настоящему только теперь, даже профессиональные фигурные коньки купила. Это оказалось очень интересно, и вообще я по жизни массовые постановки люблю.
- Поэтому в юбилейном концерте не было сольных номеров?
- Считаю, что сольный номер должен исполнять супертанцовщик, три минуты держать внимание всего зала - это трудно и ответственно. Конечно, у меня есть способные ученики, самая важная причина - нет времени на подготовку, так как сольный номер требует индивидуального подхода, а в "Загадке" сейчас 120 танцоров! Вдвоем с Мариной Равлусевич было проще, сейчас я одна и должна всем уделить время, притом что нет своего зала, который был бы всегда доступен. Приходится подстраиваться под сетку Ахтмеской и Таммикуской школ, занятия акробатикой проходят в Ахтмеском спортхолле. Только одна группа занимается в Доме творчества, но и там зал постоянно занят.
Поэтому тренировки часто проходят в субботу или воскресенье, что не нравится родителям - не могут поехать на дачу, например.
- Находите компромиссы?
- Стараюсь сразу объяснять, что первые годы на репетиции ходят не дети, а родители, главное - дисциплина, успех зависит от того, насколько им хватит терпения. Дети должны привыкнуть, а дальше мы сами все сделаем, вырастим звездочек. Они должны понимать, что танцы - это огромный труд и всегда компромиссы с собой. По-другому не получится.
- До конца доходят многие?
- Сейчас в старшей группе десять человек. Приходит обычно в два раза больше, остаются самые целеустремленные и дисциплинированные.
Те, кто прошел 12-летнюю подготовку по утвержденной Министерством образования программе, получают свидетельство об образовании. В этом году таких двое - Дарья Лукацевич и Ульяна Юшкова. Но они обе обещают продолжать, так что мы еще их увидим на концертах и в конкурсах. Очень на это надеюсь. Ульяна помогает с младшими.
- То, что у "Загадки" высокий уровень подготовки, доказывают ваши успехи на конкурсах - кубки и награды, наверное, уже некуда складывать. Как удается одному хореографу справиться с таким большим коллективом?
- Постановки мы обычно ставим во время летнего лагеря. Приглашаем разных хореографов на мастер-классы. Современные танцы во многом построены на акробатике, в чем я не сильна, помогал выпускник "Радости" Александр Кобрисев, приезжал из Таллинна целый год. Потом Инга Охапкина - тоже из "Радости". В этом году нашли специалиста из Нарвы. Надеюсь, и в следующем продолжим.
Много помогают выпускники, в организационной работе - Эвелина Сеппенен, сейчас она инфоспециалист Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников и танцует в старшей группе "Загадки" тоже. Мы все команда, которая делает одно дело.
- Многие ли выпускники идут в профессию хореографа?
- Нет, возможно, потому, что видят, насколько это трудная и ответственная работа. Из "Загадки" тренером стала Юлия Рыбакова, Наталия Диденко окончила Карельский колледж культуры и искусств, Катрин-Лийз Сеппенен сейчас учится в Вильяндиской академии культуры.
Но танцевать продолжают многие, чему я очень рада.
Видела, как ноги дрожали
На сцене случается всякое. Самая большая гордость наставника - когда ученики достойно выходят из трудных ситуаций.
- Весной на одном из международных конкурсов в Риге старшая группа начала танцевать и в середине композиции музыка остановилась, - приводит пример Наталья Абрамова. - Девчонки замерли в позиции, я видела, как у них ноги дрожали... Объявили, что будет перетанцовка. Очень переживала за них - только артисты знают, насколько важно сконцентрироваться, чтобы выдать все возможное за три минуты на сцене, и как может повлиять вынужденная пауза. Но девочки собрались и станцевали круто, завоевав главный приз.
- Выпускники готовы ездить на репетиции из других городов, несмотря на то, что там, особенно в Таллинне и Тарту, тоже есть коллективы, в которых они могли бы танцевать. Что держит их в "Загадке"?
- Любовь к танцу. А еще то, что коллектив становится как семья, многие из тех, кто прошел с нами до конца, не представляют, как жить без тренировок, тело и душа просят.
В новом коллективе сложно прижиться, как правило, приходится начинать с нуля и самоутверждаться. Там есть свои звезды. Но я рада, что они возвращаются и продолжают быть с нами. Двадцать выпускников разных лет собрались и подготовили к юбилею "Загадки" номера, собрав шквал аплодисментов зрителей.
- На сцене была также группа "Леди дэнс". При вашей занятости умудряетесь найти время для взрослых тоже?
- Наверное, я трудоголик. Танцы для меня не только любимая работа, это образ жизни. Мне нравится быть в коллективе. Как уже говорила, мне всегда нравилось работать со взрослыми. Даже в пандемию я вела занятия онлайн.
Работа со взрослыми позволяет переключаться. Маленькие дети не умеют отдавать, они только поглощают энергию. Занимаясь со старшими, чувствуешь приток сил, это дорогого стоит. Им всегда все хорошо, все нравится и в удовольствие. Когда после них прихожу к детям, у самой заряд хорошего настроения, и даже если что-то не получается, оно не портится.
"Леди дэнс" организовалась 15 лет назад как группа танцевальной аэробики для дам 40+. Мне скучно повторять одни и те же движения постоянно, как, например, в зумбе, поэтому на каждое занятие я придумывала новую хореографию. В какой-то момент стало скучновато, предложила женщинам выйти на сцену. Так и сделали. Начинали с шести человек, сейчас десять, и с прошлого года даже ездим по конкурсам. Для них важен даже не результат, а эмоции, которые получают.
- Что в жизни дают танцы, кроме умения красиво двигаться?
- Здоровье. Потому что движение - это жизнь. В танце душа просыпается. Эмоции. Женщинам всегда говорю: мы никого не удивим, вы приходите сюда за эмоциями. Так и есть.
- Поделитесь планами на будущее? О чем мечтается?
- Самая большая мечта исполнилась - я занимаюсь любимым делом. В летнем лагере будем работать над новыми постановками. Надеюсь, что-то придумаю экспериментальное, детям необходимо многоплановое развитие, как можно больше направлений. Нужно развивать импровизацию, пригодилось бы и актерское мастерство. Постараюсь приглашать больше профильных педагогов.
Осенью объявим новый набор в "Загадку".
До пандемии мы много ездили на зарубежные конкурсы, хочется возобновить эти путешествия, потому что это источник радости и познаний. Общение с коллегами и стимул для учеников. Очень хочется выступить на конкурсе в Грузии, это дорого, но если есть цель, то ищу пути к ее достижению.
Мечтаю, чтобы у нас был свой зал, который можно было бы использовать 24 часа в сутки. Могли бы добиться еще больше. Вряд ли она осуществится, но это самая заветная мечта.