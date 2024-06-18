СТАТИСТИКА Жители Эстонии стали меньше жениться и выходить замуж

Средний возраст мужчины, вступающего в брак впервые, составил 33,7 года, средний возраст женщины – 31,4 года.

Больше 40 процентов всех браков в прошлом году было заключено летом, а самым популярной датой для свадьбы было 7 июля, когда в Эстонии сочетались браком 104 пары.

Увеличивается и возраст вступления в брак. Если в 1993 году 60% вступающих в брак людей были младше 30 лет, то в 2023 году младше 30 лет был каждый четвертый (24%) вступающий в брак мужчина и каждая третья (34,5%) вступающая в брак женщина.

В 1993 году на момент заключения брака общий ребенок был у 16% пар. Сейчас на момент вступления в брак как минимум один общий ребенок есть у 30% пар.

В 2023 году за рубежом между двумя гражданами Эстонии был заключен 41 брак. Эстонцы вступали в брак чаще всего с другими эстонцами (3401 брак). Таких пар, где как минимум один партнер был русской национальности, насчитывалось 1949. Пар, где один партнер был украинцем, насчитывалось 465.

В 2023 году было расторгнуто 2648 браков. Число разводов уже пятый год подряд не превышает 3000. Средняя продолжительность браков, которые были расторгнуты в 2023 году, составила 11 лет и 11 месяцев, однако медиана продолжительности брака равна 8 годам. На среднее значение влияют очень долгие браки: было расторгнуто всего семь браков, длившихся 50 или более лет.

Начиная с 1 января 2024 года в Эстонии заключить брак могут также однополые пары. Согласно первоначальным данным, за первые пять месяцев этого года однополые пары заключили 93 брака, из них 64 было заключено между женщинами и 29 - между мужчинами.