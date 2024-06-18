Результаты исследования, в котором приняли участие 1034 жителя Эстонии, показали, что Kalev возглавил рейтинг самых популярных в Эстонии брендов, обогнав даже мировых гигантов.
Kalev стал самым популярным в Эстонии брендом, обогнав YouTube
Ежегодное исследование компании Kantar Emor определяет самые популярные бренды у жителей Эстонии. В этом году название эстонского производителя сладостей обогнало даже сервис YouTube, который возглавлял список самых любимых брендов в Эстонии на протяжении четырех лет.
Третье место занял Gmail, четвертое - Swedbank.
В первую десятку самых любимых брендов также вошли Apple, ERR, Coop, LHV и Lidl.