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Kalev стал самым популярным в Эстонии брендом, обогнав YouTube

Северное побережье
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Kalev перестал пользоваться популярностью прежде всего среди молодежи.
Kalev перестал пользоваться популярностью прежде всего среди молодежи. Фото: Peeter Lilleväli

Результаты исследования, в котором приняли участие 1034 жителя Эстонии, показали, что Kalev возглавил рейтинг самых популярных в Эстонии брендов, обогнав даже мировых гигантов. 

Ежегодное исследование компании Kantar Emor определяет самые популярные бренды у жителей Эстонии. В этом году название эстонского производителя сладостей обогнало даже сервис YouTube, который возглавлял список самых любимых брендов в Эстонии на протяжении четырех лет.

Третье место занял Gmail, четвертое - Swedbank. 

В первую десятку самых любимых брендов также вошли Apple, ERR, Coop, LHV и Lidl.

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