Экс-профессор ТУ приговорен к реальному сроку за действия в интересах российских спецслужб

Согласно обвинительному заключению, Морозов, получивший вид на жительство в Эстонии в 2010 году, по поручению российских спецслужб собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Также Морозов получал за информацию деньги.