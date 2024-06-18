Харьюский уездный суд признал бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова виновным в действиях в интересах российских разведывательных служб против Эстонской Республики и приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, пишет RusPostimees.
Экс-профессор ТУ приговорен к реальному сроку за действия в интересах российских спецслужб
Суд вынес приговор во вторник, 18 июня. Период предварительного заключения зачтен в срок наказания, а срок заключения подозреваемого исчисляется с 03.01.2024.
Согласно обвинительному заключению, Морозов, получивший вид на жительство в Эстонии в 2010 году, по поручению российских спецслужб собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Также Морозов получал за информацию деньги.