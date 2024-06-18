Депутат Государственной Думы РФ Анна Скрозникова утверждает, что к ней обратились жители Эстонии, которые встревожены решением правительства Эстонии о переходе на эстоноязычное образование с 1 сентября 2024 года. Депутат обратилась к властям граничащих с Эстонией Псковской и Ленинградской областей РФ и других соседних регионов с призывом подготовиться к трудоустройству тех педагогов, кто не сможет продолжать работать в странах Балтии, пишет RusPostimees.
Россия готовится трудоустроить потерявших в Эстонии работу учителей
"В настоящее время в стране работают 1 802 учителя с недостаточным знанием эстонского языка, около 40% педагогов, владеющих языком в недостаточной степени с сентября 2024 года будут понижены в должности или уволены. Это затронет в первую очередь русскоязычных педагогов, которые не владеют эстонским языком", - цитируют российские СМИ текст обращения Скрозниковой.
В Госдуме просят глав Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии предоставить данные о вакансиях для учителей и рассмотреть возможность разработки долгосрочной программы переселения "педагогов-соотечественников".