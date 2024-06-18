Эстонские школьники оказались лучшими в Европе по уровню творческого развития

- Эстонские дети отлично справляются с тестами на творческое мышление! Мы на первом месте в Европе. Среди стран ОЭСР мы занимаем 4-7 место. Во всем мире эстонские учащиеся занимают 5-8 место по творческому мышлению, - сказала вице-канцлер по общей образовательной политике Министерства образования Лийна Пыльд.

Она отдельно отметила, что уровни в школах равны. "Это показывает, что эстонская школа способна выровнять возможности семей с худшим социально-экономическим положением", - сказала Пыльд.

Исследование творческого мышления стало частью более масштабного исследования PISA, международные результаты которого обнародованы 18 июня. В исследовании творческого мышления оценивались навыки учащихся совместного решения проблем. Под способностью решать проблемы понимают способность учащихся понимать и решать различные проблемные ситуации, требующие творческого подхода и разностороннего подхода. Оценивание творческого мышления PISA фокусировалась на способности учащихся генерировать, оценивать и совершенствовать идеи, которые могут привести к оригинальным и эффективным решениям.