Мы привыкли слышать, как правительство оправдывает даже самые странные экономические решения необходимостью справиться с кризисом безопасности, вызванным войной в Украине. В жертву этому приносится как экономика, так и социальная сфера. Под руководством Партии реформ правительство не способно не только обеспечить экономический рост, но и решать важнейшие оперативные проблемы. Отсутствует системное видение. Создается впечатление, что единственная идея - повысить налоги, чтобы получить деньги на затыкание бюджетных дыр, а заниматься вопросами экономического роста они не в состоянии.

Даже при составлении дополнительного бюджета прослеживается менталитет зависимого от быстрых кредитов, но решений на долгосрочную перспективу нет. Например, сокращение на пять миллионов евро дотаций Фонда предпринимательства и инноваций может означать для Эстонии потерю 30 миллионов евро инвестиций в ближайшие годы.

Кредит на боеприпасы и инвестиции

Сильная экономика - это ключ к преодолению кризисов, поскольку для их преодоления требуются долгосрочные ресурсы. Кризис безопасности - это долгосрочный кризис, который требует решительных мер. Первым делом нужно прямо сейчас взять кредит, часть которого пойдет на закупку недостающих боеприпасов, а другая часть будет направлена в экономику для инвестиций в инфраструктуру и поддержки предпринимательского сектора.

Вместо реформирования подоходного налога под вывеской непонятной отмены налогового горба следует ввести банковский налог. Однако правительство не удосуживается даже обсудить введение банковского налога.

Я, конечно, согласен с Партией реформ в том, что безопасность - одна из самых важных сфер. К сожалению, приходится констатировать, что Партия реформ в своей неспособности действовать сама стала риском безопасности. Я призываю все другие политические партии действовать во имя того, чтобы Партия реформ не могла играть в правительстве первую скрипку. Политическую патовую ситуацию нужно разрешить в срочном порядке.