Экономика падает и боеприпасов не хватает, а раз экономика падает, то и боеприпасов тоже не будет. Так можно кратко и упрощенно подытожить деятельность правительства, возглавляемого Партией реформ. Или все же бездействие.
Михаил Кылварт: Экономический кризис - это кризис безопасности
Скандал с внезапной отставкой канцлера Министерства обороны - наглядное доказательство того, что нынешнее правительство во главе с Партией реформ не справляется с работой. Действующие министры не смогли обеспечить экономический рост и решить важнейшие оперативные проблемы.
- Первым делом нужно прямо сейчас взять кредит, часть которого пойдет на закупку недостающих боеприпасов, а другая часть будет направлена в экономику для инвестиций в инфраструктуру и для поддержки предпринимательского сектора.
МИХАИЛ КЫЛВАРТ, председатель Центристской партии Эстонии
Единственный приоритет - повышение налогов
Я верю генералу Мартину Херему, который подтвердил, что в течение последних двух месяцев он предоставлял военную консультацию по вопросам закупки боеприпасов различным министрам и политическим учреждениям. Если мужского слова командующего Силами обороны недостаточно для обеспечения безопасности Эстонии, а премьер-министр требует официального обращения на бумаге, значит, руководители нашего государства не относятся к оценкам угроз с достаточной серьезностью.
Конечно, найти 1,6 миллиарда - задача не из легких, и в государственном бюджете нет свободных денег, но факт остается фактом: обеспечение нашей обороноспособности имеет ключевое значение и является важным фактором сдерживания в нынешней геополитической ситуации. Странно было видеть, как премьер-министр на пресс-конференции недоумевающе разводила руками и утверждала, что узнала об этом только из прессы, хотя причастные к делу лица говорили о необходимости этого уже почти полгода. Утверждение Каи Каллас, претендующей на высокий пост в Европейском союзе, что для обеспечения безопасности Эстонии автомобильный налог придется повысить в пять раз, демонстрирует верх демагогии и показывает, что предвыборные обещания Партии реформ о том, что Эстония окажется в надежных руках, являются пустой риторикой.
Мы привыкли слышать, как правительство оправдывает даже самые странные экономические решения необходимостью справиться с кризисом безопасности, вызванным войной в Украине. В жертву этому приносится как экономика, так и социальная сфера. Под руководством Партии реформ правительство не способно не только обеспечить экономический рост, но и решать важнейшие оперативные проблемы. Отсутствует системное видение. Создается впечатление, что единственная идея - повысить налоги, чтобы получить деньги на затыкание бюджетных дыр, а заниматься вопросами экономического роста они не в состоянии.
Даже при составлении дополнительного бюджета прослеживается менталитет зависимого от быстрых кредитов, но решений на долгосрочную перспективу нет. Например, сокращение на пять миллионов евро дотаций Фонда предпринимательства и инноваций может означать для Эстонии потерю 30 миллионов евро инвестиций в ближайшие годы.
Кредит на боеприпасы и инвестиции
Сильная экономика - это ключ к преодолению кризисов, поскольку для их преодоления требуются долгосрочные ресурсы. Кризис безопасности - это долгосрочный кризис, который требует решительных мер. Первым делом нужно прямо сейчас взять кредит, часть которого пойдет на закупку недостающих боеприпасов, а другая часть будет направлена в экономику для инвестиций в инфраструктуру и поддержки предпринимательского сектора.
Вместо реформирования подоходного налога под вывеской непонятной отмены налогового горба следует ввести банковский налог. Однако правительство не удосуживается даже обсудить введение банковского налога.
Я, конечно, согласен с Партией реформ в том, что безопасность - одна из самых важных сфер. К сожалению, приходится констатировать, что Партия реформ в своей неспособности действовать сама стала риском безопасности. Я призываю все другие политические партии действовать во имя того, чтобы Партия реформ не могла играть в правительстве первую скрипку. Политическую патовую ситуацию нужно разрешить в срочном порядке.