МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.06-27.06 Куда пойти в будни и на выходных

* В деревне Кахула на площадке с качелями в 18.30 - яанов костер сельского региона Йыхвиской волости. Танцы под музыку ансамбля "Konzales".

* В Лаагна в "Ванатаре" в 19.00 - Яанов вечер. Выступает бенд "Valdur ja Ivo".

* У роллерной трассы в зоне отдыха Мяэтагузе в 20.00 - Яанов вечер Алутагузеской волости. Танцульки с ансамблем "Kuulsuse Narrid". Выступают смешанная группа народного танца "Sigin-Sagin" и Таммикуская женская танцевальная группа. Яановы игры, деятельность для детей, на месте пони и лошади хутора Сиймумяэ (5 €/человек).

* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанов праздник. Танцы под музыку ансамбля "Retronid".

* У клуба "Ору" в 20.00 - Яанов вечер, зажжение костра - в 21.00. Информация по тел. 5809 0686.

Воскресенье, 23 июня

* В Нарве в Эккекюла с 17.00 до 22.00 - Яанов праздник.

* В Вайвара на деревенской площади в 18.00 - вечер накануне Яанова дня.

* На трассе здоровья в Силламяэ в 18.00 - вечер накануне Яанова дня. Концерт городских творческих коллективов, приглашенные артисты Андрей Маркус и танцевальные коллективы. DJ Den Karabljoff.

* У клуба "Ахтме" - вечер накануне Яанова дня: 18.30 - детская программа, 19.00 - открытие праздника, 20.30 - зажжение костра. Информация по тел. 507 4616.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Танцы под музыку ансамбля "Vana Kallim", приглашенный исполнитель - Марью Ляник.

* В Тойласком порту в 19.00 - вечер накануне Яанова дня. Ансамбль "Tailor Made".

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - вечер накануне Яанова дня. "Anna Darling Bänd".