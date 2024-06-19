МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.06-27.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 20 июня
* В Тойла в кафе "Pargi" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - дуэт Марты-Лотты Кукк и Йоханнеса Пихлака. Бесплатно.
Воскресенье, 23 июня
* В Тудулиннаской церкви в 16.00 - концерт в честь Праздника победы. Музицируют Яан Отс (рояль) и Неэме Отс (труба). В программе: Бах, Гендель, Карева и др. Вход - добровольное пожертвование.
Четверг, 27 июня
* На мызе Сака в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Õhtuooper": Оливер Куузик (тенор), Маргус Каппель (рояль), Андреас Ленд (виолончель), Мари-Лийс Уйбо (скрипка). Билет - 18-20 евро.
СПОРТ
Суббота, 22 июня
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 9.40 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* В Тойласком порту в 11.00 - этап летней волейбольной серии.
Понедельник, 24 июня
* В парке деревни Сака в 11.35 - мемориальный забег Майдо Кесккюла.
Вторник, 25 июня
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
ЯАНОВ ДЕНЬ
Пятница, 21 июня
* На летней сцене Сакаского народного дома в 19.00 - Яанов вечер. Танцы под музыку ансамбля "Lillelised".
* На певческой эстраде Кохтла-Ныммеского народного дома в 19.00 - Яанов вечер. Для танцев играет Риво Рехе.
* В сосняке Пуртсе в 20.00 - Яанов вечер. Танцы под музыку ансамбля "Untsakad".
* В Алайыэ на деревенской площади в 20.00 - Яанов вечер Алайыэ. Ведущий вечера и диджей Марк Китаев.
Суббота, 22 июня
* В Соонурме в 18.00 - Яанов вечер. Танцы под музыку ансамбля "Tuulest Viidud".
* Около клуба "Сомпа" - Яанов праздник: 18.00 - игровая программа для детей и группа line-танца "A.C.D.", 19.00 - зажжение яанова костра. Выступает дуэт "Aare&Ale".
* В деревне Кахула на площадке с качелями в 18.30 - яанов костер сельского региона Йыхвиской волости. Танцы под музыку ансамбля "Konzales".
* В Лаагна в "Ванатаре" в 19.00 - Яанов вечер. Выступает бенд "Valdur ja Ivo".
* У роллерной трассы в зоне отдыха Мяэтагузе в 20.00 - Яанов вечер Алутагузеской волости. Танцульки с ансамблем "Kuulsuse Narrid". Выступают смешанная группа народного танца "Sigin-Sagin" и Таммикуская женская танцевальная группа. Яановы игры, деятельность для детей, на месте пони и лошади хутора Сиймумяэ (5 €/человек).
* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанов праздник. Танцы под музыку ансамбля "Retronid".
* У клуба "Ору" в 20.00 - Яанов вечер, зажжение костра - в 21.00. Информация по тел. 5809 0686.
Воскресенье, 23 июня
* В Нарве в Эккекюла с 17.00 до 22.00 - Яанов праздник.
* В Вайвара на деревенской площади в 18.00 - вечер накануне Яанова дня.
* На трассе здоровья в Силламяэ в 18.00 - вечер накануне Яанова дня. Концерт городских творческих коллективов, приглашенные артисты Андрей Маркус и танцевальные коллективы. DJ Den Karabljoff.
* У клуба "Ахтме" - вечер накануне Яанова дня: 18.30 - детская программа, 19.00 - открытие праздника, 20.30 - зажжение костра. Информация по тел. 507 4616.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Танцы под музыку ансамбля "Vana Kallim", приглашенный исполнитель - Марью Ляник.
* В Тойласком порту в 19.00 - вечер накануне Яанова дня. Ансамбль "Tailor Made".
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - вечер накануне Яанова дня. "Anna Darling Bänd".
* На певческой эстраде в Ийзаку в 20.00 - вечер накануне Яанова дня. Ансамбль "Audru Jõelaevanduse Punt". Выступают танцоры "Sigina-Sagina", ансамбль старинной эстонской песни "Silmaline".
* В Народном парке Кохтла-Ярве - Яанов праздник: 20.00 - исполнители народных танцев, танцевальная группа "Reverans", ансамбль "Dva Koljarõ", 21.00 - зажжение яанова костра. Выступает "Rõõmusbänd".
* В Синимяэ на площадке на Паргимяэ в 20.00 - вечер накануне Яанова дня.
* В поселке Ольгина рядом с детским садом в 20.00 - вечер накануне Яанова дня. Выступает Сергей Кленский.
* В Крабули в 20.00 - вечер накануне Яанова дня.
* В городе Кивиыли на площадке с качелями в 21.00 - вечер накануне Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Royal".
* На гриль-террасе отеля "Toila SPA" в 21.00 - вечер накануне Яанова дня с бендом "Jolly". Билет - 10 евро.
* В деревне отдыха Каукси в 22.00 - вечер накануне Яанова дня. Танцы под музыку "Kauksi bänd".
Понедельник, 24 июня
* На лугу у Сондаской корчмы в 19.00 - Яанов день. Танцы под музыку ансамбля "Sada ja Seened".
РАЗНОЕ
Четверг, 20 июня
* В Нарвской крепости в 15.30 - открытие Западного двора.
Пятница, 21 июня
* На Ахтмеской площади в 20.00 - праздник в честь окончания учебного года. Выступают творческие коллективы Кохтла-Ярве и Артем Савицкий. Дискотека под открытым небом - DJ Työmik Bassofsky. Информация: www.ahtmeklubi.ee.
Воскресенье, 23 июня
* В Нарве - Праздник победы: в Нарвской крепости в 7.00 - поднятие государственного флага, в Александровской церкви в 9.45 - экуменическое богослужение, на Петровской площади в 11.00 - парад Праздника победы, в 12.00 - выставка техники, в 14.30 - уездная церемония Праздника победы (вручение уездных наград, раздача огня победы местным самоуправлениям уезда).
* В Алутагузеской волости - Праздник победы: в 10.00 у мемориального камня в Пагари, в 10.30 на Мяэтагузеском кладбище, в 11.00 в Ийзаку у памятника борцам за свободу Алутагузе, в 11.30 у памятника павшим в Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище.
* В Йыхви у памятника павшим в Освободительной войне в 14.30 - Праздник победы.
* В Люганузе у памятника павшим в Освободительной войне в 17.00 - минуты памяти и возложение венков. Раздача огня победы.
Понедельник, 24 июня
* В Крабули у певческой эстрады в 12.00 - похмельный забег.
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