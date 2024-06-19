Эстония - девятая в ЕС по уровню инфляции

Об этом свидетельствуют опубликованные 18 июня окончательные данные статистической службы Евросоюза "Евростат".

Наиболее стремительно цены выросли в прошлом месяце в Румынии - на 5,8%.

Единственной страной ЕС, в которой в годовом сравнении цены не изменились, оказалась Латвия. В Финляндии и Италии рост цен составил менее 1%.

Самые высокие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Румынии (5,8%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,3%). Далее следовали Венгрия (3,9%), Португалия и Испания (по 3,8%), Австрия (3,3%), Люксембург (3,2%) и Эстония (3,1%).

Годовой уровень инфляции в еврозоне в мае 2024 года составил 2,6%, увеличившись по сравнению с апрелем на 0,2 процентных пункта. Годом ранее этот показатель составлял 6,1%.

В ЕС годовая инфляция в мае 2024 года составила 2,7%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в апреле. Годом ранее показатель составлял 7,1%.

В мае наибольшее влияние на инфляцию в еврозоне в годовом сравнении оказало подорожание услуг, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий, неэнергетических промышленных товаров, а также энергии.

В Европейский союз входят Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.

В еврозону - Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.