КОРОТКО Йыхви получил новый логотип

"Идентитет Йыхвиской волости проявляется в словесном знаке, оформленном с находящейся в центре внимания ягодой клюквы. Он символизирует не только название Йыхви, но и местное природное богатство и плодородие, мультикультурную среду и историческое наследие. Логотип отражает стратегическую цель Йыхвиской волости создать конкурентоспособную на международном уровне жизненную среду, ценящую людей и укрепляющую Йыхви как региональный центр. Такие сильные стороны Йыхви, как благоприятное местоположение, прогрессивность, а также разнообразие коммерческих, культурных, образовательных и спортивных возможностей, отражаются также в логотипе, подчеркивая потенциал и жизненные силы региона", - объяснило волостное управление содержание нового логотипа.

Жизнь курильщика оказалась под угрозой

16 июня в 17.32 в центр тревоги поступило сообщение, что из окна квартирного дома на улице Метсапарги в Ярвеской части города Кохтла-Ярве идет дым, а дверь квартиры никто не открывает. Спасатели вошли в квартиру и вынесли ее жильца на балкон. В квартире из-за неосторожного курения загорелся находившийся рядом с кроватью мусор. Пожар потушили, комнаты проветрили, а скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. В квартире не было датчика дыма, который вовремя оповестил бы жильца об опасности.